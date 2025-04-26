Введение Америкой импортных тарифов против большинства стран мира – это не конечная цель, а угроза, призванная побудить торговых контрагентов Америки пойти на соглашение с США по новым условиям международной торговли. Но какими должны стать новые принципы ее организации?0 комментариев
Жена лидера ОПГ «Хади Такташ» попросила перевести его в другую колонию
Жена лидера ОПГ «Хади Такташ» пыталась устроить его перевод из «Полярной совы»
Супруга главаря ОПГ «Хади Такташ» Радика Галиакберова, осужденного пожизненно и отбывающего срок в ИК-18 «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе, пытается добиться перевода мужа в ИК-1 «Сосновка» в Мордовию, следует из судебных документов.
В судебных документах указано, что жена Радика Галиакберова, осужденного пожизненно, обратилась к ФСИН с просьбой перевести супруга из ИК-18 «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе в мордовскую ИК-1 «Сосновка». Женщина сослалась на то, что вынуждена преодолевать 3,5 тыс. километров для свидания, а у нее нет ни средств, ни здоровья для таких поездок, передает РИА «Новости».
Во ФСИН ответили, что для перевода осужденного нет предусмотренных законом оснований. После этого супруга подала иск в суд с требованием признать отказ незаконным и обязать ФСИН пересмотреть решение, однако суд не усмотрел исключительных обстоятельств и отказал в удовлетворении требования. Решение судов было обжаловано дважды, однако безрезультатно.
Радик Галиакберов, известный также как Раджа, был лидером одной из самых известных казанских ОПГ «Хади Такташ», действовавшей около 20 лет и причастной к заказным убийствам, рэкету и наркоторговле. В 2002 году Раджу приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества по нескольким статьям УК, включая организацию преступного сообщества и умышленные убийства.
Верховный суд Татарстана признал доказанными 15 убийств, совершенных бандой.
«Полярная сова» в ЯНАО является самой географически удаленной колонией, где отбывают срок приговоренные к пожизненному заключению.
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