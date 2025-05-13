Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?13 комментариев
Овечкин забил первый гол в серии против «Каролины»
Александр Овечкин впервые поразил ворота «Каролины» в нынешней серии плей-офф, однако его гол не спас «Вашингтон» от третьего поражения подряд.
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев льда, передает ТАСС. За «Каролину» шайбы забросили Гостибер, Джарвис, Холл, Уокер и Свечников, у «Вашингтона» отличились Чикран и Овечкин. Российский форвард забил в большинстве, набрав в нынешнем плей-офф шесть очков (пять голов и одна передача) за девять матчей.
Этот гол стал для Овечкина 77-м в матчах плей-офф за карьеру, что позволило ему выйти на 12-е место в истории НХЛ по этому показателю, обойдя Марио Лемье. Следующим в списке идет Яромир Ягр с 78 голами, лидирует Уэйн Гретцки – 122 шайбы.
В общей сложности Овечкин забросил 974 шайбы в регулярных чемпионатах и играх на вылет, уступая Гретцки 42 гола. В регулярных чемпионатах российский хоккеист уже обогнал Гретцки по заброшенным шайбам (897 против 894).
У «Каролины» результативную передачу на второй гол отдал защитник Дмитрий Орлов. Андрей Свечников оформил седьмую шайбу в плей-офф, поразив пустые ворота. Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Каролины». Следующий матч состоится в Вашингтоне в ночь на 16 мая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальная хоккейная лига аккредитовала российских журналистов на рекордный матч Александра Овечкина. Фанаты отправили Овечкину более 25 тыс. писем поддержки. Овечкин забил 894-ю шайбу и повторил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.