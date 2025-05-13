Овечкин забил первый гол в серии против «Каролины»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев льда, передает ТАСС. За «Каролину» шайбы забросили Гостибер, Джарвис, Холл, Уокер и Свечников, у «Вашингтона» отличились Чикран и Овечкин. Российский форвард забил в большинстве, набрав в нынешнем плей-офф шесть очков (пять голов и одна передача) за девять матчей.

Этот гол стал для Овечкина 77-м в матчах плей-офф за карьеру, что позволило ему выйти на 12-е место в истории НХЛ по этому показателю, обойдя Марио Лемье. Следующим в списке идет Яромир Ягр с 78 голами, лидирует Уэйн Гретцки – 122 шайбы.

В общей сложности Овечкин забросил 974 шайбы в регулярных чемпионатах и играх на вылет, уступая Гретцки 42 гола. В регулярных чемпионатах российский хоккеист уже обогнал Гретцки по заброшенным шайбам (897 против 894).

У «Каролины» результативную передачу на второй гол отдал защитник Дмитрий Орлов. Андрей Свечников оформил седьмую шайбу в плей-офф, поразив пустые ворота. Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Каролины». Следующий матч состоится в Вашингтоне в ночь на 16 мая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальная хоккейная лига аккредитовала российских журналистов на рекордный матч Александра Овечкина. Фанаты отправили Овечкину более 25 тыс. писем поддержки. Овечкин забил 894-ю шайбу и повторил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.