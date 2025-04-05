НХЛ аккредитовала российских журналистов на рекордный матч Овечкина против «Блэкхокс»

Tекст: Мария Иванова

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли объявил, что лига допускает аккредитацию российских журналистов для освещения матча, в котором Александр Овечкин может превзойти рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Это важное событие станет исключением из правила, введенного в марте 2022 года, когда аккредитации для российских СМИ были приостановлены из-за ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

В ночь на субботу, по московскому времени, «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Чикаго Блэкхокс» со счетом 5:3. Александр Овечкин оформил дубль, достигнув отметки в 894 шайбы за карьеру, что позволило ему повторить рекорд канадца Уэйна Гретцки. Для достижения этого результата Овечкину понадобилось 1486 матчей.

Ранее Дэйли заявлял порталу Сhampionat.com, что аккредитации для российских журналистов не выдавались с марта 2022 года. Однако для матча, в котором Овечкин имеет шанс побить исторический рекорд, было сделано исключение.

«Да, мы аккредитовываем ряд российских СМИ для освещения этого события», – подтвердил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно следит за достижениями Александра Овечкина и активно поддерживает его в спортивных успехах.

Александр Овечкин догнал легенду хоккея Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ, достигнув отметки в 894 гола, и был признан первой звездой игрового дня.

Сам Овечкин заявил, что намеренно отказался забивать рекордную 895-ю шайбу в пустые ворота, хотя у него была возможность сделать это в матче против «Чикаго Блэкхокс».