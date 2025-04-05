Песков: Кремль следит за успехами Овечкина и болеет за него

Tекст: Мария Иванова

Песков отметил, что в Кремле следят за успехами Александра Овечкина и болеют за него.

«Конечно же, следим внимательно! Болеем за него! Он выдающийся российский хоккеист», – передает ТАСС слова Пескова.

Известный российский хоккеист Александр Овечкин в недавнем матче против «Чикаго» оформил дубль, повторив рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ – 894. Следующий матч, где Овечкин может побить рекорд Гретцки, пройдет 6 апреля. Команда «Вашингтон» сыграет против «Нью-Йорк Айлендерс» в 19:30 по московскому времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канадский хоккеист Уэйн Гретцки признался, что его дед был бы рад узнать, что достижение его внука превзошел именно Александр Овечкин.

Западные СМИ назвали Овечкина величайшим хоккейным снайпером и отметили историческое значение его достижения.

Сам Овечкин заявил, что намеренно отказался забивать рекордную 895-ю шайбу в пустые ворота в матче против «Чикаго Блэкхокс».