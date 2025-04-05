Гретцки признался, что его дед был бы рад рекорду Овечкина

Tекст: Ирма Каплан

Легендарный канадский форвард Уэйн Гретцки заявил: его дед был бы рад узнать, что Овечкин побьет рекорд, передает «Матч ТВ».

«Я счастлив за Алекса. Мой дедушка был русским. Он был бы очень рад, что русский побил мой рекорд, так что он молодец», – сказал канадский хоккеист.

Он припомнил случай, когда Овечкин забил 798 голов и переживал из-за нескольких матчей без забитых шайб. Гретцки тогда посоветовал российскому коллеге расслабиться, уверяя того, что скоро он дойдет до 900 голов.

Канадский хоккеист подчеркнул, что впечатлен способностью Овечкина забивать голы в свои 39 лет. Он провел параллель между россиянином и канадским нападающим Горди Хоу, который в 50 лет забил 20 голов в НХЛ.

Он выразил уверенность, что Овечкин продолжит играть в НХЛ еще несколько лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые СМИ признали величие Овечкина после того, как российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» оформил дубль в матче против «Чикаго Блэкхокс», доведя число своих заброшенных шайб до 894 в регулярных чемпионатах НХЛ, сравнявшись с Уэйном Гретцки и став вторым хоккеистом в лиге, достигшим этой отметки.

При этом сообщалось, что Овечкин намеренно отказался забивать рекордную 895-ю шайбу в пустые ворота, хотя у него была возможность сделать это.