Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.5 комментариев
Минобороны заявило об уничтожении опорных пунктов ВСУ в Запорожской области
Минобороны: Операторы дронов сорвали контратаки ВСУ в Запорожской области
Операторы FPV-дронов российской группировки войск «Восток» сорвали попытки контратак подразделений ВСУ в Запорожской области, сообщило Министерство обороны.
Российские разведчики обнаружили выдвижение резервов ВСУ для проведения контратак и возврата утраченных позиций, передает РИА «Новости».
«Для поддержки наступающих штурмовых групп расчеты ударных БПЛА подразделения войск беспилотных систем нанесли серию ударов по выявленным укреплениям, уничтожив огневые точки и укрытия вместе с находившимися в них боевиками», – сообщили в Минобороны.
В результате ударов были уничтожены опорные пункты и контратакующие группы, что ослабило оборону противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российские артиллеристы из группировки «Восток» поразили скрытые пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области.
В тот же день военные пресекли атаку украинских дронов в регионе.
Ранее российские операторы ударных беспилотников уничтожили резервы противника в Запорожской области.