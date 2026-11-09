Минобороны заявило об уничтожении опорных пунктов ВСУ в Запорожской области

Минобороны: Операторы дронов сорвали контратаки ВСУ в Запорожской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские разведчики обнаружили выдвижение резервов ВСУ для проведения контратак и возврата утраченных позиций, передает РИА «Новости».

«Для поддержки наступающих штурмовых групп расчеты ударных БПЛА подразделения войск беспилотных систем нанесли серию ударов по выявленным укреплениям, уничтожив огневые точки и укрытия вместе с находившимися в них боевиками», – сообщили в Минобороны.

В результате ударов были уничтожены опорные пункты и контратакующие группы, что ослабило оборону противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российские артиллеристы из группировки «Восток» поразили скрытые пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области.

В тот же день военные пресекли атаку украинских дронов в регионе.

Ранее российские операторы ударных беспилотников уничтожили резервы противника в Запорожской области.