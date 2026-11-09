Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.5 комментариев
Мошенники начали выманивать деньги на сайтах знакомств под видом бизнесменов
МВД: Мошенники выманивают деньги на сайтах знакомств под видом криптомиллионеров
МВД выявило новые схемы дистанционного мошенничества, при которых злоумышленники крадут средства граждан через сайты знакомств под видом обучения инвестициям, а также блокируют смартфоны.
Злоумышленники используют сервисы для знакомств для установления доверительных отношений с гражданами и последующего выманивания денег под предлогом инвестиций, пишет ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.
Аферисты представляются успешными бизнесменами и предлагают жертвам бесплатно обучиться стратегии заработка на криптовалютах. Сначала человека убеждают внести небольшую сумму на фиктивную платформу, показывая иллюзию роста доходов. Постепенно суммы вложений увеличиваются, после чего мошенники прекращают общение и присваивают переведенные средства.
Другая распространенная схема обмана связана с кражей и блокировкой аккаунтов. Злоумышленники под видом распечатки билетов или переноса данных просят жертву авторизоваться в чужой учетной записи iCloud. После входа они дистанционно блокируют устройство с помощью встроенной функции поиска и требуют выкуп за восстановление доступа.
Правоохранительные органы советуют гражданам не торопиться доверять новым знакомым в интернете. Полицейские рекомендуют тщательно проверять информацию о собеседниках и напоминают об опасности любых финансовых вложений по просьбе неизвестных лиц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в пресс-центре МВД сообщили о необходимости сразу отказывать неизвестным при предложении передать аккаунт.
В прошлом месяце дистанционные мошенники начали выманивать у граждан СМС-коды под предлогом грозящей блокировки счетов.
Летом глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщил о блокировке злоумышленниками устройств Apple от лица работодателей.