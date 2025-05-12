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    12 мая 2025, 13:12 • В мире

    Россия и США поставили Зеленскому дипломатическую вилку

    Россия и США поставили Зеленскому дипломатическую вилку
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Иногда охотник попадается в свой собственный капкан – и становится добычей. Именно это произошло с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который стал жертвой собственной аферы против аж двух целей – президента России Владимира Путина и его американского визави Дональда Трампа. О чем идет речь?

    Еще несколько дней назад ловушка казалась Зеленскому вполне солидной. Глава киевского режима и его европейские кураторы активно предлагали Москве заключить 30-дневное перемирие, за время которого они смогли бы перевооружить и переоснастить киевский режим.

    Отказ России от этого «перемирия» подавался как якобы нежелание Москвы дипломатическим образом решать украинский вопрос и, соответственно, использовался для давления на вторую цель – Дональда Трампа. Которого европейцы убеждали отказаться от любых переговоров с «не желающей мира» Россией и присоединиться к новым санкциям ЕС против РФ.

    Однако Владимир Путин успешно сломал эту ловушку. Он предложил перескочить этап перемирия и сразу приступить к переговорам о завершении конфликта. Точнее, возобновить переговоры, прерванные киевским режимом более трех лет назад в Стамбуле – на основе всех тех принципов (демилитаризация, нейтральный статус, признание новых российских территорий), которые тогда обсуждались.

    «Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причем о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной, было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов», – добавил Владимир Путин для всех сторонников режима прекращения огня.

    Европейцы попытались, конечно, критиковать предложение российского лидера. «Сначала оружие должно замолчать, а потом можно начинать переговоры», – заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. «Не может быть диалога, если в это же время бомбят мирных жителей. Перемирие необходимо сейчас, чтобы можно было начать переговоры. Ради мира», – вторил ему президент Франции Эммануэль Макрон.

    Даже спецпредставитель президента США Кит Келлог вроде как встал на сторону позиции «утром перемирие, вечером переговоры». «Сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, а во время него переходите к всеобъемлющим мирным переговорам. А не наоборот», – заявил он.

    Однако его прямой руководитель, президент Соединенных Штатов полностью поддержал позицию президента России. Он тоже предложил перескочить режим прекращения огня и сесть за стол переговоров.

    «Президент России Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а предпочитает встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное завершение КРОВОПРОЛИТИЯ. Украина должна немедленно согласиться на это. По крайней мере, они смогут выяснить, возможна ли сделка, а если нет, лидеры Европы и США будут знать, как обстоят дела, и смогут действовать соответственно, – заявил Трамп. – Я начинаю сомневаться, что Украина заключит соглашение с Путиным».

    Логика Трампа понятна. Глава Белого дома не хочет конфликтовать с Москвой, не хочет идти на поводу у ЕС и вводить против России новые санкции (которые лишь сильнее толкнут Россию в сторону куда более серьезных американских врагов – Ирана и Китая). В то же время Трамп желает скорейшего дипломатического решения конфликта, чтобы убрать эту помеху со своего дипломатического пути. Ну или если одна из сторон – в данном случае Зеленский – откажется от ведения прямых переговоров, то Трамп, опять же, может выйти из конфликта под предлогом того, что дипломатическое решение сорвано киевским режимом.

    Зеленский быстро понял, на какую дипломатическую растяжку его поставили российский и американский лидеры. Или вилку, говоря шахматным языком. И, казалось бы, нашел из нее выход. «Мы ожидаем с завтрашнего (12 мая – прим. ВЗГЛЯД) дня прекращения огня – полного и длительного, чтобы дать необходимую основу для дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И я буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что на этот раз россияне не будут искать причины, почему они не могут», – заявил глава киевского режима.

    То есть он теперь не только вновь потребовал прекращения огня, но и выдвинул еще одно условие – встреча в Стамбуле должна пройти на самом высоком уровне. Между ним и Владимиром Путиным.

    И в то же время дал понять, что поедет в Стамбул в любом случае. Даже если его условие не будет выполнено. К такому же выводу приходят и некоторые западные источники.

    Владимир Зеленский прекрасно знает, что так не делается. Знает, что встреча между лидерами готовится не три дня. Знает, что сначала стороны должны согласовать все документы на более низком уровне. Знает – но все равно делает вид, что его предложение является чем-то обычным и естественным. И даже устами своих соратников пытается подначивать Москву.

    «Прекращение огня Россией, потом все остальное. Президент Владимир Зеленский готов сделать все, чтобы война завершилась, и будет ждать Путина в четверг. А что Путин? Боится? Посмотрим», – поддакивает Зеленскому глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Предложение президента Зеленского – это то, что делает настоящий лидер. Он не прячется ни за кем и ни за чем. Маловероятно, что российская сторона обладает хотя бы толикой такого мужества», – вторит ему министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    «Перед нами «очередная пиар-акция со стороны Владимира Зеленского и его сценаристов – европейских «ястребов».

    Так они реагируют на жесткий приказ главы Белого дома Дональда Трампа незамедлительно согласиться на предложение президента России Владимира Путина о переговорах в Турции», – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. По его словам, «Путин своей инициативой обсуждать не перемирие, а мирное урегулирование мастерски убрал эту горе-четверку: президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьеров Польши и Британии Дональда Туска и Кира Стармера. Теперь Киев истерично пытается выглядеть лучше Москвы».

    И если Москва не согласится на предложение Зеленского, а Трамп как минимум промолчит, то киевский режим окажется в ситуации, где для него не будет хороших решений.

    «Зеленский обязан будет поехать на переговоры и принять в них участие.

    Даже если не будет перемирия, даже если там не будет самого Владимира Путина (а его, скорее всего, не будет). Зеленскому придется сесть за стол даже с замминистра иностранных дел России», – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник, эксперт РСМД Алексей Наумов.

    А все потому, что Зеленскому крайне важно показать свою готовность к миру любой ценой. Готовность идти на переговоры. «Это нужно для того, чтобы Дональд Трамп посчитал его готовым и стремящимся к миру. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы привлечь Трампа на свою сторону. Но для Зеленского это, по сути, вопрос жизни и смерти», – резюмирует Алексей Наумов.

    А значит, охотник превратился в жертву. И теперь президент России решает, каким будет формат предстоящих в Стамбуле переговоров, состав участников и повестка дня.

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