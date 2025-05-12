Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий

Axios: Зеленский заявил о намерении встретиться с Путиным в Стамбуле в четверг

Tекст: Ирма Каплан

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Турции в четверг без предварительных условий, пишет портал Axios со ссылкой на источник.

«Украинский чиновник заявил, что Зеленский будет в Турции в четверг, даже если Россия не согласится на прекращение огня в понедельник», – сказано в материале.

До этого Зеленский выразил готовность к встрече с президентом России, чтобы обсудить условия прекращения военных действий.

«Я буду ждать Путина в Турции в четверг. Лично. Я надеюсь, что на этот раз россияне не будут искать оправданий», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Зеленский указал, что среди главных тем станет обсуждение дипломатических основ для достижения мира.

Однако в Турции опровергли появившиеся сообщения о грядущем визите Владимира Зеленского 15 мая для переговоров по урегулированию на Украине.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, на что Зеленский выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.