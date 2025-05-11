Переговоры в Стамбуле станут экзаменом для «коалиции желающих»

Tекст: Олег Исайченко

Президент России Владимир Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая – «там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны». Глава государства подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Украиной и не исключает перемирия в случае, если диалог вновь начнется.

По его словам, переговоры должны устранить первопричины конфликта и открыть дорогу «долгосрочному, прочному миру на историческую перспективу»: «Наше предложение, что называется, на столе. Решение сейчас за украинскими властями и их кураторами, которые руководствуясь, похоже, своими личными политическими амбициями, а не интересами своих народов, хотят продолжать войну с Россией руками украинских националистов».

Инициатива президента получила позитивные отклики за пределами России. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Путиным сообщил о готовности предоставить стамбульскую площадку. По его словам, турецкая сторона окажет «все возможное содействие в организации и проведении переговоров, направленных на достижение устойчивого мира».

В позитивном ключе высказался и президент США Дональд Трамп. В своей публикации в соцсети Truth Social он написал: «Потенциально великий день для России и Украины!». Глава Белого дома также добавил, что могут быть спасены «сотни тысяч жизней», если конфликт на Украине завершится. По его словам, «это будет совершенно новый и гораздо лучший мир».

Эксперты также обратили внимание на упоминание Путиным высказываний европейских лидеров, которые пытаются разговаривать с Россией «в хамской манере и с помощью ультиматумов». Речь может идти о совместном заявлении «коалиции желающих» в лице глав Франции, Британии, Германии, Польши и Украины, где стороны призвали начать 30-дневное перемирие 12 мая.

Они также пригрозили России более жесткими санкциями против банковского и энергетического сектора, если Москва откажется поддержать полное прекращение огня. Как ожидается, новые меры будут нацелены на ископаемое топливо, нефть и теневой флот. Позднее Зеленский подтвердил свою позицию и выдвинул условия по переговорам.

Но в Москве крайне скептически относятся к подобным предложениям. В «ночном» заявлении Путин напомнил, что Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они – эти инициативы – раз за разом саботировались украинской стороной, в том числе во время визита иностранных гостей на 80-летие Победы в Москву.

«Повторю: Россия готова к переговорам без всяких предварительных условий. Сейчас идут боевые действия, война, а мы предлагаем возобновить переговоры, прерванные не нами. Ну чего здесь плохого? Те, кто действительно хочет мира, не может это не поддержать», – подчеркнул президент.

«В прошлый раз переговоры остановились именно в Стамбуле. Поэтому возобновление диалога в этом городе выглядит логичным, учитывая позицию Москвы, формула которой звучит так: «стамбульские договоренности плюс учет реалий на земле», – полагает Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

К тому же Москва с 2022 года демонстрирует системный подход к разрешению украинского кризиса. «Как и три года назад, мы готовы обсуждать мир с учетом тех изменений, которые мы видим на фронте. Однако дипломатический диалог по Украине – это не единственный вариант действий российских властей», – допускает Ткаченко.

«Обратите внимание – в своем ночном обращении Владимир Путин не стал обращаться напрямую к европейским лидерам. Но он упомянул, что они пытаются говорить с Россией и ее народом по-хамски, используя язык ультиматумов. Путин отверг это, сделав их угрозы бессмысленными. Иными словами, Европа была низведена до уровня деструктивной силы», – добавляет спикер.

О том, что выбор Стамбула в качестве площадки для возобновления переговоров неслучаен, говорит и германский политолог Александр Рар. «Москва дает понять: она была готова продолжить диалог еще в апреле 2022 года, но тогда британцы заставили Зеленского отказаться от переговоров и идти войной против России», – объясняет он. Впрочем,

«европейцы прекрасно понимают, что Украина не может победить».

«Они озабочены собственным провалом, но не хотят его признавать. Европа пытается казаться сильной, жесткой, имеющей право выдвигать ультиматумы и угрожать санкциями, прячась за Трампом», – продолжает эксперт.

«Они тянут Штаты на свою сторону, но в итоге будут вынуждены согласиться с президентом США, если тот окончательно поддержит возобновление стамбульского процесса. При этом Трампу плевать на европейцев. Он просто хочет стать великим миротворцем – на Украине, в Палестине, в индо-пакистанском конфликте», – перечислил аналитик.

В свою очередь Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России, добавляет: «По сути, президент России не предложил нашим оппонентам ничего принципиально нового. Он сам сказал, что на протяжении трех лет наша позиция не менялась: Россия настроена на продолжение диалога на прежней основе, но с учетом изменившихся реалий на земле».

«Ведь недаром президент сказал: если будут переговоры, то речь может пойти о неких вариантах перемирия. При этом мы учитываем тот факт, что ранее достигнутые договоренности – энергетическое, пасхальное перемирие и прекращение огня в честь Дня Победы – ВСУ не соблюдали», – обратил внимание дипломат.

«Как бы то ни было, сейчас на Западе и в Киеве судорожно ищут ответ на слова Путина. Совершенно очевидно, что к таким предложениям наши оппоненты не были готовы. Они сделали ставку на войну. Даже заявления о 30-дневном перемирии – это всего лишь попытка дать передышку ВСУ», – убежден спикер.

Эксперты также отмечают: парафированный властями Украины текст стамбульского соглашения образца 2022 года – не финальная версия договоренностей, но база для них. Кроме того, Россия, будучи побеждающей стороной в конфликте, вправе назначать время и место для переговоров, которые станут своего рода экзаменом для украинской стороны:

если власти Киева с подачи «коалиции желающих» откажутся от переговоров и «прогуляют экзамен» – они коллективно лишат себя морального права говорить о стремлении к миру.

Важно и то, что в нынешних условиях Россия сохраняет за собой инициативу не только на поле боя, но и в дипломатии – об этом красноречиво говорят результаты празднования 80-летия Победы и четыре дня интенсивных переговоров с иностранными делегациями высокого уровня, которые представляли суверенные государства Европы и Глобального Юга.

«Всем очевидно, что Россия находится на правильной стороне истории. И наша позиция ясна: мы бы предпочли дипломатический путь решения конфликтов, но если оппоненты к нему не готовы, СВО продолжится. Если власти Украины с подачи европейцев хотят потерять еще больше людей, техники, территорий и денег – это их выбор», – заключил Долгов.