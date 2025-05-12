Фидан допустил скорую встречу сторон конфликта на Украине для переговоров

Tекст: Валерия Городецкая

Фидан заявил о вероятности встречи сторон конфликта на Украине для обсуждения возможного компромисса в ближайшие дни, передает РИА «Новости». По словам Фидана, сейчас украинская сторона настаивает на прекращении огня до начала переговоров, тогда как российская – на начале переговоров до прекращения огня.

Фидан подчеркнул: «Я считаю, что в ближайшие дни стороны соберутся вместе в поисках компромисса. Сейчас, как вы знаете, украинская сторона заявляет о необходимости сначала прекращения огня, потом переговоров, российская сторона о переговорах, потом прекращении огня… Это нормальный процесс».

Министр добавил, что Анкара продолжает предпринимать усилия для организации переговоров между сторонами и содействия установлению перемирия на Украине.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии.