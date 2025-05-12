Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?5 комментариев
Фидан допустил скорую встречу сторон конфликта на Украине для переговоров
Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду на скорое начало переговоров между сторонами конфликта на Украине, отметив важность поиска компромисса.
Фидан заявил о вероятности встречи сторон конфликта на Украине для обсуждения возможного компромисса в ближайшие дни, передает РИА «Новости». По словам Фидана, сейчас украинская сторона настаивает на прекращении огня до начала переговоров, тогда как российская – на начале переговоров до прекращения огня.
Фидан подчеркнул: «Я считаю, что в ближайшие дни стороны соберутся вместе в поисках компромисса. Сейчас, как вы знаете, украинская сторона заявляет о необходимости сначала прекращения огня, потом переговоров, российская сторона о переговорах, потом прекращении огня… Это нормальный процесс».
Министр добавил, что Анкара продолжает предпринимать усилия для организации переговоров между сторонами и содействия установлению перемирия на Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.
Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии.