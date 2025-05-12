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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа побледнела в глазах России

    Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?

    13 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Основной риск переговоров – психологическая неустойчивость Зеленского

    Зеленский вполне может опять «выйти за рамки». Как в Овальном кабинете. Сознательно провоцируя срыв договоренностей или просто по причине недалекого ума. Инцидент и провал станут сильным негативным фактором для процесса урегулирования.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Любовь к себе отлично продается, но разрушает всё

    «Специалисты», которые будут учить вас любви к зеркалу, неизбежно угробят и ваш брак, и вашу жизнь вообще. Это еще не значит, что их нужно запрещать – государство не может быть всем нянькой. Но это значит, что человеку важно определиться со своими принципами.

    34 комментария
    12 мая 2025, 23:54 • Новости дня

    Стало известно о скором ответе России на шаг Польши

    Россия пообещала ответить на закрытие генконсульства в Кракове

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломаты сообщили о подготовке асимметричных мер в ответ на закрытие российского генконсульства в Кракове, подчеркнув, что ответ будет доведен до польской стороны.

    Россия намерена ответить на решение Варшавы закрыть российское генконсульство в Кракове после проведения межведомственных процедур, передает ТАСС.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, отметила: «Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре. Ответ асимметричный на эти разрушающие двусторонние отношения шаги Варшавы, которые пропитаны русофобией и просто какой-то безумной ненавистью, причем уже не только к России, но и к своим собственным гражданам, потому что их же собственные граждане от этого и пострадают в первую очередь. Они не останутся без ответа, и адекватный ответ на это будет дан».

    Захарова подчеркнула, что после всех межведомственных процедур польская сторона будет уведомлена о предпринимаемых мерах.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский распорядился отозвать разрешение на работу российского генконсульства в Кракове. Это стало уже вторым аналогичным случаем – в октябре 2024 года Польша закрылa российское генконсульство в Познани, обвинив Москву в организации диверсий. В ответ Москва закрыла польское консульство в Петербурге.

    Замглавы МИД РФ Александр Грушко допустил, что Россия может принять ответные меры, включая закрытие польского генконсульства в Калининграде или Иркутске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Польши потребовал от России закрыть генеральное консульство в Кракове до конца июня. Польские власти ранее заявили о закрытии российского генконсульства в Кракове. Посол России в Польше Сергей Андреев объявил, что вся совместная деятельность между Россией и Польшей на границе Калининградской области полностью прекращена.

    12 мая 2025, 14:30 • Новости дня
    Германия пригрозила России новыми санкциями в случае не прекращения огня на Украине
    Германия пригрозила России новыми санкциями в случае не прекращения огня на Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Берлин уведомил о намерении Евросоюза приступить к новым санкциям против России, если прекращение огня на Украине не вступит в силу до конца дня.

    Правительство Германии совместно с европейскими партнерами начнет подготовку новых санкций против России в случае, если прекращение огня на Украине не будет достигнуто до конца понедельника, передает ТАСС. Официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус отметил, что «часы тикают» и если до конца дня не будет перемирия, европейская сторона приступит к санкционной подготовке.

    «Часы тикают, до конца дня осталось 12 часов. И если к тому времени прекращение огня не будет достигнуто, европейская сторона [начнет] подготовку к санкциям», – сказал Корнелиус. На уточняющий вопрос представитель правительства Германии подтвердил, что именно по окончании дня начнется подготовка санкционных мер на уровне политических советников.

    Корнелиус добавил, что в Брюсселе параллельно осуществляется подготовка уже 17-го пакета ограничительных мер. Эти меры согласовываются одновременно с продолжающимися переговорами в Стамбуле, подчеркнул представитель кабмина ФРГ.

    Ранее Евросоюз заявил о поддержке безусловного перемирия для начала переговоров, подчеркнув важность четкого ответа России на инициативу о 30-дневном прекращении огня.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии.

    Коментарии (39)
    12 мая 2025, 10:41 • Новости дня
    МИД пообещал скорый ответ на неадекватные действия Польши
    МИД пообещал скорый ответ на неадекватные действия Польши
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва готовит ответ на закрытие российского генконсульства в Кракове, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Россия вскоре ответит на действия Польши по закрытию генконсульства РФ в Кракове, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию, заявив: «Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан. Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре».

    Дипломат подчеркнула, что российская сторона рассматривает действия Варшавы как намеренное ухудшение двусторонних отношений. По словам Захаровой, российская реакция будет соответствовать уровню принятых Польшей решений и последует в ближайшее время.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении отозвать разрешение на работу генерального консульства России в Кракове. Министр объяснил этот шаг тем, что у польских властей якобы есть доказательства причастности российских спецслужб к диверсии против торгового центра на улице Марывильской.

    Польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что пожар в торговом центре Маривильска в Варшаве якобы был организован «по заказу российских спецслужб».

    Коментарии (18)
    12 мая 2025, 19:22 • Видео
    Ультиматум Зеленского и Европы к России

    Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

    Коментарии (0)
    12 мая 2025, 10:31 • Новости дня
    Туск заявил о якобы причастности российских спецслужб к поджогу крупнейшего ТЦ Варшавы
    Туск заявил о якобы причастности российских спецслужб к поджогу крупнейшего ТЦ Варшавы
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что пожар в торговом центре Маривильска в Варшаве якобы был организован «по заказу российских спецслужб».

    Туск заявил, что крупный пожар, уничтоживший крупнейший торговый центр Варшавы Маривильска в прошлом году, якобы был устроен по заказу России, передает Politico. По словам Туска, «теперь мы точно знаем, что большой пожар в торговом центре Маривильска был вызван поджогом, который заказали российские спецслужбы».

    Он добавил: «Некоторые из исполнителей уже задержаны, все остальные установлены и разыскиваются. Мы вас всех найдем!»

    В марте Туск уже высказывал подозрения относительно причастности России, ссылаясь на данные литовского расследования. Тогда литовские следователи пришли к выводу, что поджоги магазина IKEA в Вильнюсе 9 мая 2024 года и ТЦ Маривильска 12 мая 2024 года совершили граждане Украины, действовавшие якобы по поручению России.

    Польские прокуроры ранее заявляли, что к поджогу причастен беженец из Беларуси. В результате пожара в Варшаве никто не пострадал.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении отозвать разрешение на работу генерального консульства России в Кракове. Министр объяснил этот шаг тем, что у польских властей якобы есть доказательства причастности российских спецслужб к диверсии против торгового центра на улице Марывильской.

    В прошлом году сообщалось, что Польша пытается обвинить российские спецслужбы в поджоге торгового центра в Варшаве. Прокуратура Польши якобы вышла на след виновных в поджоге торгового центра на улице Марывильской, 44, а преимущественной версией является «поджог по поручению российских спецслужб».

    Коментарии (33)
    12 мая 2025, 08:57 • Новости дня
    Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий

    Axios: Зеленский заявил о намерении встретиться с Путиным в Стамбуле в четверг

    Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении прибыть в Турцию для личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в четверг без предварительных условий, пишет Axios.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Турции в четверг без предварительных условий, пишет портал Axios со ссылкой на источник.

    «Украинский чиновник заявил, что Зеленский будет в Турции в четверг, даже если Россия не согласится на прекращение огня в понедельник», – сказано в материале.

    До этого Зеленский выразил готовность к встрече с президентом России, чтобы обсудить условия прекращения военных действий.

    «Я буду ждать Путина в Турции в четверг. Лично. Я надеюсь, что на этот раз россияне не будут искать оправданий», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Зеленский указал, что среди главных тем станет обсуждение дипломатических основ для достижения мира.

    Однако в Турции опровергли появившиеся сообщения о грядущем визите Владимира Зеленского 15 мая для переговоров по урегулированию на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, на что Зеленский выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Коментарии (38)
    12 мая 2025, 18:12 • Новости дня
    Умерла вдова Гайдая актриса Гребешкова
    Умерла вдова Гайдая актриса Гребешкова
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На 95-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Нина Гребешкова, известная по ролям в культовых советских комедиях.

    О смерти Нины Гребешковой сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России, передает РИА «Новости». В сообщении говорится, что артистки не стало 10 мая.

    В биографии Гребешковой более 130 киноролей. Наиболее известными остались ее образы в фильмах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», где она исполнила роль врача, и в «Бриллиантовой руке», где сыграла жену Семена Семеновича Горбункова. Кроме того, запомнились зрителям ее работы в картинах «12 стульев», «Не может быть!», «Спортлото-82».

    Нина Гребешкова была вдовой известного режиссера Леонида Гайдая и являлась членом Союза кинематографистов России.

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    12 мая 2025, 16:12 • Новости дня
    Песков назвал ультимативный тон неприемлемым для диалога с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона не приемлет ультимативные заявления в свой адрес и не намерена вести диалог на таких условиях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил журналистам, что язык ультиматумов в отношении России не может использоваться, передает ТАСС. По его словам, любые попытки разговаривать с Москвой подобным образом приведут к отсутствию эффективного диалога.

    «Язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», – сказал Песков на брифинге, комментируя угрозу введения новых европейских санкций против России в случае отказа от прекращения огня на Украине.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    6 комментариев

    Напомним, Берлин уведомил о намерении Евросоюза приступить к новым санкциям против России, если прекращение огня на Украине не вступит в силу до конца дня.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас страны Европы продолжают в «хамской манере» разговаривать с Россией ультиматумами, однако Москва считает, что рано или поздно начнется движение в сторону восстановления конструктивных отношений.

    Коментарии (5)
    12 мая 2025, 19:27 • Новости дня
    Умер российский автоблогер-миллионник Паруков

    Соведущий YouTube-канала «Ильдар Автоподбор» Паруков скончался от пневмонии

    Умер российский автоблогер-миллионник Паруков
    @ slavinslavik

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соведущий YouTube-канала «Ильдар Автоподбор» Вячеслав Паруков скончался на 38-м году жизни после тяжелой двусторонней пневмонии и недели, проведенной в реанимации.

    Парукову стало плохо еще в середине марта, он испытывал постоянную высокую температуру. Позже самочувствие ухудшилось, и его госпитализировали, передает «Лента.Ру» со ссылкой на Mash.

    По данным журналистов, у Парукова диагностировали двустороннюю пневмонию с высоким процентом поражения легких. В течение недели он находился в реанимации, однако спасти его не удалось.

    «Слава был не просто частью компании – он был ее душой. Он до последнего боролся с тяжелой болезнью, проявив невероятное мужество и силу духа», – говорится в сообщили проекта «Ильдар Автоподбор» в Telegram.

    YouTubе-канал «Ильдар Автоподбор» насчитывает 5,5 млн подписчиков.

    В 2023 году российский блогер Станислав Андреев, известный как Дядя Слава, умер в 56 лет.

    Коментарии (5)
    12 мая 2025, 16:20 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил значение взятия Котляровки в ДНР

    Марочко: Взятие Котляровки позволяет России начать освобождение Красноармейска

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате взятия Котляровки открылась возможность для российских войск начать операцию по освобождению Красноармейска, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Освобождение Котляровки – это прежде всего комплекс мероприятий, который обеспечивает освобождение населенного пункта Красноармейск. Я вижу, что наши войска начинают планомерно обходить с флангов украинские позиции», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам эксперта, продвижение в северном направлении от Котляровки даст возможность российским силам брать по флангам украинскую группировку в Красноармейске и окружать город.

    Марочко отметил, что украинские войска с 2014 года возвели в Красноармейске значительное количество фортификационных сооружений, включая построенные еще в советское время. Эксперт подчеркнул, что Красноармейск представляет собой крупный логистический центр, который был серьезно укреплен. Он считает, что лобовой штурм населенного пункта нецелесообразен, поэтому выбран обходной маневр.

    Напомним, действиями подразделений группировки «Центр» была освобождена Котляровка в Донецкой народной республике (ДНР).

    В течение прошлой недели российские войска освободили три населенных пункта в ДНР.

    Коментарии (0)
    12 мая 2025, 14:45 • Новости дня
    Назчачена дата рассмотрении Госдумой закона о локализации автомобилей такси

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы планируют рассмотреть во втором чтении проект закона, касающийся уровня локализации автомобилей, используемых в качестве такси.

    Законопроект о требованиях к локализации легковых автомобилей для такси будет рассмотрен Госдумой 13 мая 2025 года во втором чтении, передает ТАСС. Проект решения Совета Госдумы размещен в думской электронной базе. В документе сказано: «Включить проект федерального закона в проект порядка работы Госдумы 13 мая 2025 года для рассмотрения во втором чтении».

    Законопроект ранее был принят в первом чтении в январе 2024 года. Авторами инициативы стали глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Документ предусматривает право регионов устанавливать обязательные требования к уровню локализации автомобилей, работающих легковыми такси.

    Уровень локализации предлагается определять по системе баллов, аналогичной применяемой для допуска машин к государственным закупкам. Также правительство получит возможность устанавливать категории транспортных средств, на которые не будут распространяться требования о локализации.

    Профильный комитет по транспорту уточнил: для внесения автомобиля в реестр такси потребуется либо установленное правительством количество баллов локализации, либо производство машины по специальному инвестконтракту, заключенному с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. С 1 января 2033 года единственным критерием станет количество баллов локализации. Для Калининградской области и Дальнего Востока предусмотрены исключения: требования начнут действовать с 1 марта 2028 года и 1 марта 2030 года соответственно.

    В случае одобрения законопроект вступит в силу 1 марта 2026 года.

    Ранее в Госдуме предложили запретить вызов такси у запрещающих остановку знаков.

    Коментарии (9)
    12 мая 2025, 10:21 • Новости дня
    Польша приняла решение о закрытии генконсульства России в Кракове
    Польша приняла решение о закрытии генконсульства России в Кракове
    @ vk.com/rusconskrakow

    Tекст: Ольга Иванова

    Польские власти распорядились прекратить работу генерального консульства России в Кракове из-за якобы причастности России к пожару в торговом центре в Варшаве.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении отозвать разрешение на работу генерального консульства России в Кракове, передает ТАСС.

    Министр объяснил этот шаг тем, что у польских властей якобы есть доказательства причастности российских спецслужб к диверсии против торгового центра на улице Марывильской в Варшаве. Сикорский подчеркнул, что закрытие консульства связано именно с этим инцидентом.

    В прошлом году сообщалось, что Польша пытается обвинить российские спецслужбы в поджоге торгового центра в Варшаве. Прокуратура Польши якобы вышла на след виновных в поджоге торгового центра на улице Марывильской, 44, а преимущественной версией является поджог по поручению российских спецслужб, при этом каких-то фактов в пользу этой версии не приводилось.

    Коментарии (11)
    12 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Захарова уличила Запад в повторном использовании тактики Минских соглашений
    Захарова уличила Запад в повторном использовании тактики Минских соглашений
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала инициативу западных стран по временному перемирию, подчеркнув их заинтересованность в усилении противостояния с Россией.

    Западные страны настаивают на 30-дневном перемирии, стремясь дать Киеву время для восстановления военного потенциала и продолжения конфликта с Россией. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

    Захарова подчеркнула, что ранее Берлин и Париж помогали Киеву готовиться к военным действиям, используя Минские соглашения исключительно для выигрыша времени. «Как выяснилось позднее, в подготовке к этой войне Киеву помогали Берлин и Париж. В 2022 году бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд заявили, что выполнять Минские соглашения никто не планировал, а сами соглашения были нужны, чтобы выиграть время для подготовки Украины к решению "проблемы Донбасса" силовым путем. Сегодня те же страны добиваются 30-дневного перемирия, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией», – заявила Захарова.

    По ее словам, Париж и Берлин остаются главными сторонниками предоставления Киеву условий для затягивания противостояния, а перемирие рассматривается ими только как способ усилить позиции украинской стороны.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. В воскресенье Зеленский заявил о готовности Киева выразил к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии.

    На ваш взгляд
    Начнутся ли 15 мая российско-украинские переговоры в Стамбуле?



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    6 комментариев


    Коментарии (4)
    12 мая 2025, 17:15 • Новости дня
    Польша обозначила сроки закрытия генконсульства России в Кракове
    Польша обозначила сроки закрытия генконсульства России в Кракове
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    МИД Польши потребовал от России закрыть генеральное консульство в Кракове до конца июня, сообщил советник-посланник посольства Москвы в Варшаве Андрей Ордаш.

    По словам Ордаша, генконсульство России в Кракове должно быть закрыто до 30 июня, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении отозвать разрешение на работу генерального консульства России в Кракове.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва готовит ответ на закрытие российского генконсульства в Кракове.

    Сикорский заявил о возможности дополнительных шагов против России, если власти страны посчитают поведение Москвы «недопустимым».

    Коментарии (2)
    12 мая 2025, 12:56 • Новости дня
    Польша объявила троих российских дипломатов персонами нон грата
    Польша объявила троих российских дипломатов персонами нон грата
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Польши вызвали посла России Сергея Андреева для вручения ноты о закрытии российского генконсульства в Кракове и объявлении троих российских дипломатов персонами нон грата.

    Пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский сообщил журналистам, что дипломат был приглашен на встречу в министерство в 15.00 по местному времени, передает ТАСС.

    По словам замглавы польского МИД Хенрыки Мосьцицкой-Дендыс, российской стороне отведено не менее 30 дней для завершения работы консульства. Четкая дата прекращения деятельности не была названа, однако дипломат отметила, что срок аналогичен установленному ранее для консульства в Познани.

    Трое дипломатов, аккредитованных в генконсульстве, будут объявлены персонами нон грата и должны покинуть территорию Польши. Мосьцицкая-Дендыс уточнила: «Это решение касается только дипломатов. Вспомогательного, административного персонала это решение не касается». В учреждении работают четыре сотрудника административно-технического персонала.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Сикорский объявил о своем решении отозвать разрешение на работу генерального консульства России в Кракове, так как у польских властей якобы есть доказательства причастности российских спецслужб к диверсии против торгового центра на улице Марывильской.

    В российском МИД заявили, что Москва готовит ответ на закрытие российского генконсульства в Кракове.

    Коментарии (5)
    12 мая 2025, 21:50 • Новости дня
    Совместная работа России и Польши на границе прекращена

    Посол Андреев сообщил о полном сворачивании контактов на границе с Польшей

    Совместная работа России и Польши на границе прекращена
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что вся совместная деятельность между Россией и Польшей на границе Калининградской области полностью прекращена.

    Он в эфире «Соловьев Live» подчеркнул, что «все обнулено, заморожено, ликвидировано. Ни о каких контактах речи не идет». Андреев также отметил, что, несмотря на это, польские граждане продолжают посещать Калининградскую область, поскольку российская сторона не ограничивала их въезд, передает РИА «Новости».

    В то же время посол указал, что польские власти уже более двух лет запрещают въезд российских граждан в Польшу с туристическими, культурными, научными и предпринимательскими целями. По словам Андреева, польское руководство сделало все возможное для максимального ограничения «нормального человеческого общения» между гражданами двух стран.

    В понедельник советник-посланник посольства Москвы в Варшаве Андрей Ордаш сообщил, что МИД Польши потребовал от России закрыть генеральное консульство в Кракове до конца июня.

    Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении отозвать разрешение на работу генерального консульства России в Кракове. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва готовит ответ на закрытие российского генконсульства в Кракове.

    Коментарии (2)
    12 мая 2025, 20:55 • Новости дня
    Депутат Бутина: Сложно было снова переживать события в американской тюрьме

    Сериал «Тюремный дневник» о судьбе Марии Бутиной вышел на экраны

    Депутат Бутина: Сложно было снова переживать события в американской тюрьме
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Над сериалом «Тюремный дневник» работал коллектив профессионалов, в картине точно воссоздана атмосфера американской тюрьмы, актриса Мария Жукова весьма достоверно передала характер главной героини фильма, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Мария Бутина, чья судьба легла в основу сценария сериала. В понедельник в Москве прошел предпремьерный показ сериала «Тюремный дневник».

    «Хоть "Тюремный дневник" и не является документальной работой, достоверность показанных в нем событий удалось передать почти на 100%. Поскольку сериал охватывает больший исторический период, чем оригинальная книга, в нем удалось отразить не только опыт заключения главной героини, но и ее повседневную жизнь в Штатах», – рассказывает депутат Госдумы Мария Бутина, чья судьба и легла в основу сюжета ленты.

    «Картина не является каким-либо политическим заявлением. Я вообще не пыталась воплотить историю на большом экране. Однако с вопросом о съемках ко мне обратилась компания "Триикс Медиа", а я очень люблю режиссера Игоря Копылова, сотрудничающего с этой фирмой. Смотрела его работы "Небо" и "Крылья империи". Была очень впечатлена и поэтому решила согласиться на предложение», – добавила она.

    «Здорово, что сериал выходит за рамки описанного мною в одноименной книге. У авторов получилось четко и точно передать дух американской тюрьмы. Отдельно хочу выделить работу актрисы Марии Лопатиной, сыгравшую главную роль – Марии Жуковой. Она очень интересно воплотила этого персонажа, а создание качественного и продуманного образа – это всегда сложно», – отмечает собеседница.

    «Конечно, съемочный процесс не прошел легко. Мне было сложно переживать некоторые моменты моей биографии еще раз. Для работы над сериалом были построены помещения типичной американской тюрьмы. Находиться в этих декорациях непросто», – поясняет депутат.

    Отвечая на вопрос, является ли сериал чем-то большим, чем дневником, основанным на реальных событиях, она отметила, что с его помощью продолжится борьба против «отмены» России и переписывания истории. «Мы видим попытки Запада многое переврать, как это было сделано, например, с моей биографией. Но мы не позволим им исковеркать прошлое», – заключила Бутина.

    В понедельник прошел предпремьерный показ сериала «Тюремный дневник», снятого по одноименной книге Марии Бутиной, члена комитета Госдумы по международным делам. Картина создана кинокомпанией «Триикс Медиа» при поддержке Института развития интернета и онлайн-кинотеатра Okko. Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Кирове.

    По сюжету героиня сериала Мария Жукова находится в тюремном заключении в США, проявляет выдержку в одиночной камере, завоевывает доверие американских арестантов и получает поддержку от Родины. Это сюжет о вере, крепости духа и преодолении русским человеком сложных обстоятельств.

    Сериал направлен на привлечение внимания к проблеме ущемления прав и свобод граждан России в странах Запада.

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