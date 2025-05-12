Стало известно о скором ответе России на шаг Польши

Россия пообещала ответить на закрытие генконсульства в Кракове

Tекст: Денис Тельманов

Россия намерена ответить на решение Варшавы закрыть российское генконсульство в Кракове после проведения межведомственных процедур, передает ТАСС.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, отметила: «Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре. Ответ асимметричный на эти разрушающие двусторонние отношения шаги Варшавы, которые пропитаны русофобией и просто какой-то безумной ненавистью, причем уже не только к России, но и к своим собственным гражданам, потому что их же собственные граждане от этого и пострадают в первую очередь. Они не останутся без ответа, и адекватный ответ на это будет дан».

Захарова подчеркнула, что после всех межведомственных процедур польская сторона будет уведомлена о предпринимаемых мерах.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский распорядился отозвать разрешение на работу российского генконсульства в Кракове. Это стало уже вторым аналогичным случаем – в октябре 2024 года Польша закрылa российское генконсульство в Познани, обвинив Москву в организации диверсий. В ответ Москва закрыла польское консульство в Петербурге.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко допустил, что Россия может принять ответные меры, включая закрытие польского генконсульства в Калининграде или Иркутске.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Польши потребовал от России закрыть генеральное консульство в Кракове до конца июня. Польские власти ранее заявили о закрытии российского генконсульства в Кракове. Посол России в Польше Сергей Андреев объявил, что вся совместная деятельность между Россией и Польшей на границе Калининградской области полностью прекращена.