Сенатор Климов: Русофобские шаги Польши – путь в никуда

Tекст: Анастасия Куликова

«Польские власти придерживаются последовательной позиции, которая, на мой взгляд, идет вразрез с реальными национальными интересами республики», – подчеркнул сенатор Андрей Климов. Он напомнил, что Польша как государство «появилась благодаря решениям, принятым в свое время Москвой».

«Сначала Владимир Ленин помог Варшаве вернуть государственность, а потом Иосиф Сталин – по итогам Второй мировой войны – расширил территорию страны», – уточнил парламентарий. По его оценкам, нынешние русофобские шаги Польши – «путь в никуда».

Осенью 2024 года руководство республики уже закрыло российское консульство в Познани, а теперь – в Кракове. В обоих случаях Варшава ссылалась на якобы «саботаж» и «диверсионную деятельность» со стороны России.

«Если в Польше хотят бороться с диверсантами, то искать их следует вовсе не в наших дипломатических учреждениях. Я бы советовал этим политикам озаботиться деятельностью собственных граждан, незаконно находящихся на временно оккупированной территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Им также стоит обратить внимание на тех поляков, которые присутствовали в Курской области», – акцентировал собеседник.

«Но вместо этого Польшу гложет русофобия. До тех пор, такие руководители приходят к власти, а граждане их терпят, страна будет находиться в положении далеко не безопасном и не перспективном: в частности, с экономической точки зрения», – заключил Климов.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Варшава приняла решение закрыть российское генконсульство в Кракове. Он связал это с данными польских властей о том, что российские спецслужбы якобы причастны к пожару в торговом центре в Варшаве 12 мая 2024 года.

Напомним, возгорание началось сразу в нескольких местах и быстро распространилось. Тогда никто не пострадал, но, по данным руководства республики, сгорели помещения 1,4 тыс. магазинов и предприятий, работающих в сфере услуг.

Сикорский добавил, что власти Польши не исключают введения новых мер против России после решения о закрытии генконсульства в Кракове. «Если эти атаки продолжатся, мы предпримем дальнейшие действия», – пригрозил он.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию, заявив: «Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан. Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре». Польша ожидает, что Россия в качестве ответной меры закроет польское консульство в Калининграде или Иркутске, сообщил представитель польского внешнеполитического ведомства.

Осенью 2024 года власти Польши закрыли российское генконсульство в Познани. Сикорский связывал это с якобы причастностью Москвы к диверсиям. Министр тогда допускал закрытие оставшихся в стране генконсульств России в случае, если продолжатся «акты саботажа». В настоящее время в Польше работает одно генконсульство России в Гданьске, а также посольство в Варшаве.