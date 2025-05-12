МИД Польши спрогнозировал ответ России на закрытие консульства в Кракове

МИД Польши предположил закрытие консульства в Калининграде или Иркутске

Tекст: Вера Басилая

Представитель МИД Польши уточнил, что из трех польских консульств в России консульство в Москве связано с посольством, поэтому его закрытия не ожидается. Он добавил, что скорее всего будет закрыто консульство или в Калининграде, или в Иркутске, передает РИА «Новости».

В прошлом году Польша уже отзывала согласие на работу российского консульства в Познани после обвинений в подготовке поджогов по заданию из России, и трое дипломатов были признаны нежелательными лицами.

Российское консульство в Познани официально завершило работу 28 ноября 2023 года.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил об отзыве разрешения на работу генерального консульства России в Кракове.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о якобы причастности российских спецслужб к поджогу крупнейшего торгового центра Варшавы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва готовит ответ на закрытие российского генконсульства в Кракове.