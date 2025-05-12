Зеленский вполне может опять «выйти за рамки». Как в Овальном кабинете. Сознательно провоцируя срыв договоренностей или просто по причине недалекого ума. Инцидент и провал станут сильным негативным фактором для процесса урегулирования.4 комментария
МИД Польши спрогнозировал ответ России на закрытие консульства в Кракове
МИД Польши предположил закрытие консульства в Калининграде или Иркутске
Польша ожидает, что Россия закроет польское консульство в Калининграде или Иркутске в ответ на прекращение работы российского консульства в Кракове, сообщил представитель МИД Польши.
Представитель МИД Польши уточнил, что из трех польских консульств в России консульство в Москве связано с посольством, поэтому его закрытия не ожидается. Он добавил, что скорее всего будет закрыто консульство или в Калининграде, или в Иркутске, передает РИА «Новости».
В прошлом году Польша уже отзывала согласие на работу российского консульства в Познани после обвинений в подготовке поджогов по заданию из России, и трое дипломатов были признаны нежелательными лицами.
Российское консульство в Познани официально завершило работу 28 ноября 2023 года.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил об отзыве разрешения на работу генерального консульства России в Кракове.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о якобы причастности российских спецслужб к поджогу крупнейшего торгового центра Варшавы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва готовит ответ на закрытие российского генконсульства в Кракове.