Польша пригрозила новыми мерами против России после закрытия консульства

Глава МИД Польши Сикорский допустил новые шаги против России после закрытия генконсульства

Tекст: Ирма Каплан

Власти Польши не исключают введения новых мер против России после решения о закрытии российского генконсульства в Кракове, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции в Лондоне.

«Российское консульство [в Кракове] должно будет закрыться. У них есть еще одно. Если эти атаки продолжатся, мы предпримем дальнейшие действия», – передает слова Сикорского ТАСС.

Под атаками в Польше подразумевают «диверсии», в которых власти страны обвиняют Россию.

В частности, премьер-министр Дональд Туск заявил, что пожар, который едва не уничтожил торговый центр Marywilska в Варшаве в мае 2024 года, был результатом якобы российской диверсии, напомнил телеканал TVP World. Кроме того, Сикорский заявил, что решение закрыть консульство было прямым ответом на «предосудительный акт саботажа».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Сикорский объявил о своем решении отозвать разрешение на работу генерального консульства России в Кракове, так как у польских властей якобы есть доказательства причастности российских спецслужб к диверсии против торгового центра на улице Марывильской.

В российском МИД заявили, что Москва готовит ответ на закрытие российского генконсульства в Кракове.