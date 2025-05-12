Совместная работа России и Польши на границе прекращена

Посол Андреев сообщил о полном сворачивании контактов на границе с Польшей

Tекст: Дарья Григоренко

Он в эфире «Соловьев Live» подчеркнул, что «все обнулено, заморожено, ликвидировано. Ни о каких контактах речи не идет». Андреев также отметил, что, несмотря на это, польские граждане продолжают посещать Калининградскую область, поскольку российская сторона не ограничивала их въезд, передает РИА «Новости».

В то же время посол указал, что польские власти уже более двух лет запрещают въезд российских граждан в Польшу с туристическими, культурными, научными и предпринимательскими целями. По словам Андреева, польское руководство сделало все возможное для максимального ограничения «нормального человеческого общения» между гражданами двух стран.

В понедельник советник-посланник посольства Москвы в Варшаве Андрей Ордаш сообщил, что МИД Польши потребовал от России закрыть генеральное консульство в Кракове до конца июня.

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении отозвать разрешение на работу генерального консульства России в Кракове. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва готовит ответ на закрытие российского генконсульства в Кракове.