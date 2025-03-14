После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».7 комментариев
Анонсирован запуск Путиным и Рахмоном строительства русского драмтеатра в Душанбе
Стало известно о планируемом запуске Путиным и Рахмоном строительства русского драмтеатра в Душанбе
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон 17 марта по видеосвязи примут участие в церемонии начала строительства Государственного русского драматического театра и Международного центра для одаренных детей в Душанбе, сообщает пресс-служба Кремля.
Как говорится в сообщении, Владимир Путин и Эмомали Рахмон 17 марта проведут церемонию начала строительства Государственного русского драматического театра и Международного центра для одаренных детей в Душанбе по видеосвязи, сообщает ТАСС. Этот шаг станет частью официального визита президента Таджикистана в Россию, который пройдет с 15 по 17 марта.
Кроме того, в ходе визита Эмомали Рахмона в Москву, будут рассмотрены региональные и международные темы, представляющие взаимный интерес. Начальник департамента информации и печати Министерства иностранных дел Таджикистана Шохин Самади отметил, что сотрудничество России и Таджикистана охватывает широкий спектр направлений, включая экономику и гуманитарные вопросы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели телефонные переговоры. Президент Таджикистана Рахмон подтвердил участие в праздновании 9 Мая в Москве.