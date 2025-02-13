Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.2 комментария
Президент Таджикистана Рахмон подтвердил участие в праздновании 9 Мая в Москве
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Победы, которое состоится 9 мая в Москве, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.
Лавров отметил, что подготовка к празднованию продолжается, и по приглашению президента России Владимира Путина Рахмон примет участие в торжественных мероприятиях, передает ТАСС.
В свою очередь, Мухриддин подтвердил, что Эмомали Рахмон примет участие в мероприятиях.
Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил свое участие в праздновании 9 мая 2025 года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Посол Ирана в России Казем Джалали подтвердил свое участие в параде 9 мая в Москве. Президент Бразилии сообщил о планах посетить Москву на 80-летие Победы. Израильский посол Симона Гальперин посетит парад Победы в Москве.
В МИД сообщили, что на 80-ю годовщину Великой Победы над фашистской Германией главы недружественных стран не будут приглашены.