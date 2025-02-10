Для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля – и не столько просроченного президента и его серого кардинала, сколько Белого дома. Только давление США заставит Зеленского либо отречься от власти, либо согласиться на другие юридические способы отмены указа.0 комментариев
Стало известно о визите Си Цзиньпина в Москву на празднование Дня Победы
Си Цзиньпин принял приглашение участвовать в праздновании Дня Победы в Москве
Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил свое участие в праздновании 9 мая 2025 года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое пройдет в Москве, и пригласил Владимира Путина посетить Китай в сентябре.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин принял приглашение участвовать в праздновании 9 мая 2025 года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, передает ТАСС. Эту информацию сообщил посол России в Китае Игорь Моргулов в эфире телеканала «Россия-24».
Моргулов отметил, что Си Цзиньпин не только подтвердил свое участие в торжествах в Москве, но и пригласил президента России Владимира Путина посетить Китай.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Ирана в России Казем Джалали подтвердил свое участие в параде 9 мая в Москве, но вопрос о присутствии иранской делегации на более высоком уровне пока обсуждается. Президент Бразилии сообщил о планах посетить Москву на 80-летие Победы. Израильский посол Симона Гальперин посетит парад Победы в Москве.