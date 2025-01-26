Израиль отправит посла на парад Победы в Москве

Израильский посол Симона Гальперин посетит парад Победы в Москве

Tекст: Евгения Караваева

Израиль будет представлен на параде Победы 9 мая в Москве, сообщает ТАСС. По словам Симоны Гальперин, текущие геополитические обстоятельства не могут изменить исторические факты. Она также подчеркнула значимость этого события, напомнив, что Израиль еще в 2017 году принял решение в Кнессете о праздновании Дня Победы именно 9 мая.

Гальперин также поделилась личной историей, рассказав о своих дедушках, которые воевали в Красной армии в период Второй мировой войны. По ее словам, около 500 тыс. еврейских солдат сражались на фронтах, из которых 200 тысяч погибли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву может прибыть высокопоставленный гость из Соединенных Штатов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о приглашении президента Киргизии Садыра Жапарова на торжества в Москве. А Берлин не собирается участвовать в параде Победы на Красной площади в Москве.