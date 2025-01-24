Германия отказалась участвовать в параде Победы в Москве

Tекст: Вера Басилая

Посол подчеркнул, что пока продолжается конфликт на Украине, Германия не может принимать участие в военном параде в Москве. Ламбсдорф отметил, что на официальном уровне Берлин никак не будет представлен на параде, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не направляла приглашения США на празднование 80-летия Победы, но готова принимать всех желающих почтить этот день.

Министр обороны Андрей Белоусов ранее сообщил, что российская сторона пригласила подразделения 19 стран для участия в параде Победы на Красной площади в Москве.

Президент России Владимир Путин лично пригласил лидеров стран СНГ в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы.