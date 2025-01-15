Белоусов назвал число приглашенных для участия в Параде Победы стран

Белоусов: К участию в Параде Победы в Москве пригласили 19 стран

Tекст: Алексей Дегтярев

Из 19 приглашенных государств 10 стран уже подтвердили свое участие, сообщил министр, передает ТАСС. Среди этих 10 стран семь представляют бывшие республики Советского Союза.

Российские воинские формирования примут участие в праздновании Дня Победы не только в столице, но и за пределами России.

Белоусов сообщил, что российские воинские подразделения будут участвовать в торжественных мероприятиях в Южной Осетии, Абхазии, Таджикистане и Узбекистане, в том числе в городах Сухуми, Цхинвале, Душанбе и Бишкеке.

Ранее глава ведомства отметил, что в парадных расчетах, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, примут участие военнослужащие, участвующие в СВО.