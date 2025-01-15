Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.3 комментария
Белоусов: Участники спецоперации войдут в парадные расчеты на 80-летие Победы
Министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что в парадных расчетах, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, примут участие военнослужащие, участвующие в специальной военной операции.
Белоусов на заседании оргкомитета «Победа» отметил, что в состав парадных расчетов на парадах войдут участники СВО, передает ТАСС.
По его словам, традиционно центральным событием торжеств являются военные парады. Белоусов рассказал, что парады пройдут в Москве и еще восьми городах-героях, а также в 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.
Ранее президент России Владимир Путин обратился к властям регионов с просьбой тщательно подготовиться к празднованию 80-летия Победы, избегая формального подхода. В конце декабря Путин лично пригласил лидеров стран СНГ в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы с надеждой на участие воинских расчетов в параде 9 мая.