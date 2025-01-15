Патрушев предсказал возможное исчезновение Молдавии как государства

Патрушев заявил о возможном исчезновении Молдавии из-за антироссийской политики Кишинева

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает «Комсомольская правда», помощник президента России Николай Патрушев сделал резкое заявление о будущем Молдавии. По его словам, антироссийская политика Кишинева может привести к тому, что страна либо войдет в состав другого государства, либо вовсе прекратит свое существование.

«Не исключаю, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдавия либо войдет в состав другого государства, либо вообще прекратит свое существование», – заявил Патрушев в интервью. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация в Молдавии напоминает ему Украину, которая также столкнулась с серьезными экономическими и политическими трудностями.

Патрушев также отметил сложное положение в Молдавии и Прибалтике, которое обусловлено их политикой в отношении Брюсселя. Он обратил внимание на энергетический кризис, который, по его мнению, был спровоцирован Кишиневом и стал ярким примером кризисного состояния республики. По мнению Патрушева, эти регионы следуют по пути Украины, что может привести к серьезным последствиям.

Ранее Патрушев предположил, что Украина может прекратить свое существование как государство уже в 2025 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европу, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому. В результате Молдавия и Приднестровье оказались лишены российского газа, что особенно сильно ударило по Приднестровью, попавшему в полную газовую блокаду. В республике остались без газа 122 населенных пункта, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах. Зафиксированы случаи гибели людей.