Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.0 комментариев
Путин призвал региональные власти готовить празднование 80-летия Победы без формализма
Президент России Владимир Путин обратился к властям регионов с просьбой тщательно подготовиться к празднованию 80-летия Победы, избегая формального подхода.
Как сообщает РИА «Новости», Путин призвал региональные власти подойти к организации празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне с ответственностью и совестью, избегая формального подхода. Он подчеркнул важность создания таких условий, при которых ветераны смогут получить поздравления в удобной для них форме, учитывая их возраст и состояние здоровья.
Путин также поручил провести тщательный анализ состояния воинских мемориалов и привести в порядок захоронения.
«Также необходимо тщательно предметно проанализировать состояние воинских мемориалов, привести в безукоризненный порядок и памятники, и братские могилы, и одиночные захоронения времен войны. Обеспечить их доступность, благоустроить достойно памяти солдат-победителей», – сказал Путин.
Напомним, на заседании оргкомитета «Победа» под руководством президента Владимира Путина обсудят подготовку к юбилею Победы, проект «Исторический суверенитет» и меры противодействия фальсификации памяти о Великой Отечественной войне.