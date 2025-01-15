Путин призвал региональные власти готовить празднование 80-летия Победы без формализма

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает РИА «Новости», Путин призвал региональные власти подойти к организации празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне с ответственностью и совестью, избегая формального подхода. Он подчеркнул важность создания таких условий, при которых ветераны смогут получить поздравления в удобной для них форме, учитывая их возраст и состояние здоровья.

Путин также поручил провести тщательный анализ состояния воинских мемориалов и привести в порядок захоронения.

«Также необходимо тщательно предметно проанализировать состояние воинских мемориалов, привести в безукоризненный порядок и памятники, и братские могилы, и одиночные захоронения времен войны. Обеспечить их доступность, благоустроить достойно памяти солдат-победителей», – сказал Путин.

Напомним, на заседании оргкомитета «Победа» под руководством президента Владимира Путина обсудят подготовку к юбилею Победы, проект «Исторический суверенитет» и меры противодействия фальсификации памяти о Великой Отечественной войне.