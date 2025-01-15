Анонсировано заседание Путина по юбилею Победы

Песков анонсировал обсуждение юбилея Победы и защиты исторической памяти

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, на заседании оргкомитета «Победа», руководимом президентом Владимиром Путиным, будут обсуждаться темы, касающиеся подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и сохранения исторического суверенитета, пишет ТАСС.

Песков сообщил, что Путин выступит с вступительным словом, а министр обороны Андрей Белоусов представит доклад о подготовке празднования и увековечении памяти защитников Отечества.

Президент РАН Геннадий Красников и секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев расскажут о городах-претендентах на звание «Город трудовой доблести». Замминистра обороны Анна Цивилева представит информацию о реализации государственных программ по поддержке ветеранов боевых действий.

Елена Малышева, руководитель Национального центра исторической памяти, представит проект «Исторический суверенитет», направленный на сохранение памяти о Великой Отечественной войне. В центре внимания будет вопрос противодействия фальсификации исторической памяти, что, по словам Пескова, является актуальной угрозой, особенно в западных странах.

Песков подчеркнул, что 80-летие Победы является главным мероприятием года с организационной, идеологической и патриотической точек зрения, назвав его святой датой для России.