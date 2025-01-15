Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.0 комментариев
Анонсировано заседание Путина по юбилею Победы
Песков анонсировал обсуждение юбилея Победы и защиты исторической памяти
На заседании оргкомитета «Победа» под руководством президента Владимира Путина обсудят подготовку к юбилею Победы, проект «Исторический суверенитет» и меры противодействия фальсификации памяти о Великой Отечественной войне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков..
По его словам, на заседании оргкомитета «Победа», руководимом президентом Владимиром Путиным, будут обсуждаться темы, касающиеся подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и сохранения исторического суверенитета, пишет ТАСС.
Песков сообщил, что Путин выступит с вступительным словом, а министр обороны Андрей Белоусов представит доклад о подготовке празднования и увековечении памяти защитников Отечества.
Президент РАН Геннадий Красников и секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев расскажут о городах-претендентах на звание «Город трудовой доблести». Замминистра обороны Анна Цивилева представит информацию о реализации государственных программ по поддержке ветеранов боевых действий.
Елена Малышева, руководитель Национального центра исторической памяти, представит проект «Исторический суверенитет», направленный на сохранение памяти о Великой Отечественной войне. В центре внимания будет вопрос противодействия фальсификации исторической памяти, что, по словам Пескова, является актуальной угрозой, особенно в западных странах.
Песков подчеркнул, что 80-летие Победы является главным мероприятием года с организационной, идеологической и патриотической точек зрения, назвав его святой датой для России.