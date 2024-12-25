Путин пригласил лидеров стран СНГ в Москву на празднование 80-летия Победы

Tекст: Дарья Григоренко

«Рассчитываем также, что воинские расчеты из стран СНГ смогут принять участие в параде на Красной площади», – подчеркнул российский лидер в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ, передает РИА «Новости».

Как указал Путин, «в странах Содружества помнят и свято чтят бессмертный подвиг наших народов, народов всего Советского Союза, которые, сражаясь плечом к плечу, ковали Победу в Великой Отечественной войне». Он напомнил, что в 2025 году будет праздноваться 80-летие Победы, в СНГ провозглашен Год мира и единства в борьбе с нацизмом, передает ТАСС.

«Отдавая дань уважения ветеранам, труженикам тыла, отстоявшим нашу свободу и независимость, мы должны стремиться к сохранению исторической правды о событиях тех лет, памяти о том, какой ценой досталось освобождение мира от нацизма, продвигать восприятие завоеванной в 1945 году Победы как общей ценности для всего человечества», – подчеркнул глава государства.

Напомним, в среду Путин прибыл на неформальный саммит в Ленинградской области, где планируется обсуждение итогов российского председательства и обмен мнениями по международным вопросам.