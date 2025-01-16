Песков: Россия не приглашала никого из США на празднование 80-летия Победы

Tекст: Ольга Иванова

Как передает РИА «Новости», Песков сообщил, что Россия не направляла приглашения на празднование 80-летия Победы представителям Соединенных Штатов. «Нет. Из США никому приглашения не направлялись. Но в Москве будут рады видеть всех, кто захочет отдать дань этому великому дню», – сказал он, отвечая на вопрос о приглашениях.

Песков подчеркнул, что несмотря на отсутствие официальных приглашений для представителей США, двери остаются открытыми для всех, кто захочет почтить память великих событий прошлого.

Напомним, что СМИ ранее сообщили, что на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву может прибыть высокопоставленный гость из Соединенных Штатов.

Министр обороны Андрей Белоусов ранее сообщил, что российская сторона пригласила подразделения 19 стран для участия в параде Победы на Красной площади в Москве. Президент России Владимир Путин лично пригласил лидеров стран СНГ в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы.