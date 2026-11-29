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«Северяне» расширили зону контроля у Новой Казачей и Гоптовки
Группировка «Север» расширила зону контроля у Гоптовки и Новой Казачей
Российские военнослужащие группировки «Север» за прошедшие сутки продвинулись на стратегических направлениях и расширили зону контроля у Новой Казачьей и Гоптовки на Липцовском направлении Харьковской области.
На всех участках фронта в Харьковской области продолжаются ожесточенные бои, штурмовые подразделения группировки «Север» продвигаются при поддержке артиллерии и авиации.
«На Липцовском направлении Северяне расширили зону контроля возле населенных пунктов Новая Казачья и Гоптовка», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный Ветер».
Кроме того, «Северяне» в районе Федоровки уничтожили штурм-группу ВСУ.
В Сумской области идут тяжелые бои, российские силы наносят удары по скоплениям войск противника в районах Сум, Тростянца, Лебедина и других населенных пунктов.
Для доукомплектования штурмовых групп ВСУ перебросили часть подразделений с военнослужащими, имеющими хронические заболевания и склонными к самовольному оставлению части, рассказали бойцы «Севера».
При этом в Черниговской области расчеты БПЛА «Герань» отработали по позициям беспилотников ВСУ в районе Городища.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.
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