На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.4 комментария
Глава Минтранса назвал исключения для пассажиров из черных списков
Минтранс разрешит пускать на борт пассажиров из черных списков в крайних случаях
Внесенные в черный список авиадебоширов пассажиры смогут воспользоваться перелетом в ряде исключительных случаев, сообщил глава Минтранса Дмитрий Ядров.
«Вопрос чувствительный, в связи с чем предусмотрены и исключения из списка. К примеру, авиакомпании не могут отказать в перевозке, если гражданин возвращается в Россию и другого способа добраться, кроме как самолета, у него нет», – передает ТАСС слова Ядрова.
Также ограничения не будут действовать для людей, направляющихся к месту лечения и обратно, и их сопровождающих.
Кроме того, в качестве исключения учитывается необходимость присутствовать на похоронах члена семьи или близкого родственника, уточнил министр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтранс поддержал инициативу депутатов о формировании единого черного списка авиадебоширов.
На прошлой неделе ведомство запланировало пересмотреть программу субсидирования авиаперевозок.
Министерство транспорта и Федеральная таможенная служба подготовили алгоритм доставки в пункт назначения пассажиров иностранных рейсов после приземления на запасных аэродромах.