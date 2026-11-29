Tекст: Катерина Туманова

«Мы поддержали инициативу парламентариев, соответствующие проекты изменений в Воздушный кодекс и КоАП уже внесены в Государственную думу. Безопасность полетов, спокойствие экипажей и добросовестных пассажиров – безусловный приоритет, и здесь законодательная база должна быть максимально действенной», – сказал министр ТАСС.

В настоящее время каждая авиакомпания ведет собственный перечень пассажиров, которым может отказать в перелете.

«Новый механизм позволит сделать так, чтобы грубое нарушение на рейсе одного перевозчика становилось законным основанием для отказа в перевозке и у других компаний», – пояснил он.

По словам Ядрова, ключевые изменения предусматривают и расширение перечня оснований для включения в реестр и закрепление права авиакомпаний обмениваться данными о нарушителях.

«В список лиц, которым перевозчик вправе отказать в перевозке, будут включаться не только пассажиры, нарушившие правила поведения на борту, но и совершившие мелкое хулиганство», – добавил министр.

При повторном нарушении срок ограничения в отношении дебошира увеличится с одного года до трех лет. С 2018 года российские авиакомпании имеют право вести списки авиадебоширов и отказывать им в перевозке в течение года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минтранса Ядров сообщил о планах пересмотреть программу субсидирования авиаперевозок. В марте стало известно о решении создать в России единый реестр авиадебоширов. Авиаэксперт Гусаров рассказал о принципе формирования черного списка авиадебоширов.