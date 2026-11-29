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Сейсмологи не нашли опасности в землетрясении на Камчатке
Землетрясение магнитудой 6,2 на Камчатке не представляет опасности для региона, заявил директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров.
«Это событие не выбивается за обычные рамки, оснований для беспокойства нет для Камчатки и других регионов нет», – сказал Чебров ТАСС.
В Петропавловске-Камчатском подземные толчки ощущались силой до трех баллов, часть местных жителей вышли на улицу. Эпицентр землетрясения, произошедшего в ночь на воскресенье, находился на суше, что является редкостью для региона.
Вечером субботы в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили о подземных толчках.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки в субботу зафиксировали два подземных толчка магнитудой 5,0 и 4,7. В октябре в Камчатском крае зарегистрировали землетрясение интенсивностью до четырех баллов.