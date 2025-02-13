МИД исключил недружественные страны из приглашений на 80-летие Великой Победы

Tекст: Александра Юдина

По его словам, МИД не будет приглашать глав недружественных стран на празднование 80-й годовщины Великой Победы, передает РИА «Новости».

Студенников отметил, что мероприятия пройдут по всему миру с участием соотечественников, а главным событием станет Парад Победы на Красной площади.

Он подчеркнул, что на празднование прибудут гости из дружественных стран, готовые разделить радость торжества. Однако главы стран, курируемых первым европейским департаментом, не получат приглашений из-за их русофобской политики. К таким странам относятся, среди прочих, Бельгия, Дания, Испания, Италия, Франция и Швеция.

Студенников указал, что мероприятия, запланированные российскими заграничными учреждениями, будут включать активное участие россиян за рубежом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил свое участие в праздновании 9 мая 2025 года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Посол Ирана в России Казем Джалали подтвердил свое участие в параде 9 мая в Москве, но вопрос о присутствии иранской делегации на более высоком уровне пока обсуждается. Президент Бразилии сообщил о планах посетить Москву на 80-летие Победы. Израильский посол Симона Гальперин посетит парад Победы в Москве.