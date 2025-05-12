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    Любовь к себе отлично продается, но разрушает всё

    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    12 мая 2025, 09:04 Мнение

    Любовь к себе отлично продается, но разрушает всё

    «Специалисты», которые будут учить вас любви к зеркалу, неизбежно угробят и ваш брак, и вашу жизнь вообще. Это еще не значит, что их нужно запрещать – государство не может быть всем нянькой. Но это значит, что человеку важно определиться со своими принципами.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

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    Недавно священник Павел Островский поделился двумя грустными историями:

    «Узнал, что в двух многодетных семьях, одну из которых знаю много лет, а другую – пять, подали на развод. В обоих случаях все происходило абсолютно одинаково – один из супругов случайно знакомился с неким психологом, подпадал под его влияние; затем узнавал от психолога, что его не ценят и используют – ну и вот тебе развод.

    В первой семье решил уйти муж, бросив жену с пятью детьми, параллельно забив на христианскую жизнь; теперь ему интересна осознанность и он хочет вложить все в себя. Во второй семье решила уйти жена, несмотря на то, что у нее с мужем трое детей; и она также осознала, что ее никто не любит и прочий бред…

    Если посмотреть на них, то их поведение – это типичное поведение человека, попавшего под влияние деструктивной секты. Совершенно невменяемые товарищи, готовые идти ради «осознанности» по трупам…»

    Психология оказывается для многих людей квазирелигией, и эта религия приносит явно разрушительные плоды.

    Проблема не в психологах как таковых – есть немало добросовестных специалистов, которые как раз помогают людям сохранить семью, пережить трудности и потери, разобраться с внутренними проблемами.

    Многие практикующие психологи подчеркивают, что прямо или косвенно побуждать пару к разводу – значит, грубо нарушать профессиональную этику.

    Проблема в том, что слово «психолог» может означать очень разные вещи. Лицензия на психологическую практику по закону не требуется. Предполагается, что с 2029 года профессиональная деятельность будет возможна только при наличии профильного образования и подтвержденного стажа – но пока это не так.

    Это приводит к тому, что «психологами» могут называться очень разные люди – от действительно высококвалифицированных и добросовестных специалистов до, например, организаторов «тренингов» по методике lifespring, которые могут страшно – вплоть до самоубийства – поломать человеку психику и в процессе обобрать его до нитки.

    «Психологами» часто называют себя люди, практикующие что-то близкое к New Age (в России часто используется термин «эзотерика»), которые, например, запросто могут объяснить ваши проблемы с перееданием реинкарнацией: мол, в «прошлой жизни» вы умерли от голода.

    И – еще одна характерная для New Age тема – все ваши проблемы вызваны тем, что вам следует «обрести любовь к себе». Как пишет популярнейший (в том числе в России) автор этого направления Луиза Хей: «Полюбив себя, вы сохраните эту любовь до конца жизни, и это будет ваш самый лучший роман!»

    Хей призывает, стоя перед зеркалом, говорить себе: «Я люблю и одобряю себя». Повторяйте эту аффирмацию по крайней мере 100 раз в день. Да, правильно: 100 раз. Пусть слова «Я люблю и одобряю себя» станут вашей мантрой». Конечно, в определенном смысле любовь к себе уместна – нельзя ненавидеть себя, так же, как вообще никого нельзя ненавидеть. Но в соответствующем мировоззрении «любовь к себе» – это именно самозацикленность и самовлюбленность.

    Эту влюбленность в зеркало часто и проповедуют определенного рода психологи – по вполне очевидной причине. Лесть работает. Людям приятно слышать, что они должны «учиться любить себя и восхищаться собой». Им нравится, когда их недовольство поддерживают – «да, он/она тебя не любит и не ценит».

    Это отлично продается. Это приносит удовлетворение – человеку кажется, что он ободрил и утешил своего клиента. Увы, но это оборачивается плохо.

    Любовь и восхищение – это то, чем люди должны обмениваться друг с другом. Как говорится в «Песни Песней»: «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные. О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен! и ложе у нас – зелень» (Песн. 1:14,15).

    Необходимое условие прочных отношений – любить, хвалить и благодарить другого человека, а не самого себя.

    Зацикленность на себе превращает человека в черную дыру, которая может поглотить хоть весь свет во вселенной и остаться такой же черной.

    «Специалисты», которые будут учить вас любви к зеркалу, неизбежно угробят и ваш брак, и вашу жизнь вообще. Это еще не значит, что их нужно запрещать – государство не может быть всем нянькой. Но это значит, что человеку важно определиться со своими принципами.

    Семейная жизнь – это служение, иногда трудное. Мужчина должен тратить то, что он зарабатывает, не на себя – а на жену и детей. В мире полном соблазнов он должен отдавать предпочтение верности и заботе. Женщина должна заботиться о детях. Проблемы в отношениях надо решать, откровенно и с доверием разговаривая друг с другом – иногда с помощью добросовестного психолога.

    Жизнь так устроена: подлинное счастье приходит, когда вы решаетесь любить других людей – не только себя.

    А с человеком, который проповедует самовлюбленный эгоизм, просто нельзя иметь дела. Называет он себя при этом «психологом», «коучем», «мотивационным спикером» или как угодно еще.

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