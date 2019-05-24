Берегите мозг от взлома

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Лукашенко уколол Россию казахской нефтяной иглой

Лукашенко устроил новый торг с Россией с целью выбить больше денег Фото: Анатолий Устиненко/ТАСС
После многолетних поисков Александр Лукашенко наконец нашел альтернативу российской нефти. Оказалось, далеко ходить не надо было. Поделиться с белорусами своими природными богатствами готов еще один член ЕАЭС – Казахстан. Почему белорусский батька столько лет не замечал, что в стране Великой Степи тоже добывают нефть? Подробности...
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Зачем к Путину приезжал черный друг Брежнева

Первый визит Сассу-Нгессо в Москву в качестве президента Конго состоялся в 1981 году - после переговоров с БрежневымФото: Василий Егоров, Эдуард Песов/Фотохроника ТАСС
В мире остался только один правящий лидер, который общался с Леонидом Брежневым, уже будучи главой государства – и на этой неделе он вернулся в Кремль. Конголезский президент Дени Сассу-Нгессо не первый раз приезжает к Путину, но за последние годы позиции России в Африке заметно укрепились, и интерес Конго к нашей стране еще больше возрос. Подробности...
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Талантливую молодежь отправят стажироваться в Гонконг

Фото: facebook.com/managecup
«Я не знал, какими будут результаты. В финале было очень много сильных ребят, но у меня получилось», – сказал газете ВЗГЛЯД один из абсолютных победителей второго Всероссийского молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!» Артем Рожко. Абсолютная пятерка победителей получила ценные призы и медали из рук первого замглавы Администрации президента России Сергея Кириенко. Подробности...
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Во что превратят Украину либертарианцы

Зеленский считает, что лучше дать первый шанс свежим идеям, чем восьмой шанс – политическим трупамФото: Zuma/ТАСС
К власти на Украине пришли либертарианцы. Точнее, почти пришли: партия Зеленского еще не выиграла выборы, но ее шансы выглядят предпочтительными. Как изменится страна, если ее новое руководство воплотит свои обещания в жизнь? И почему кажется, что такая спорная идеология, какой является либертарианство, подойдет для современной Украины лучше, чем любая другая? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Берегите мозг от взлома

Сергей Худиев, публицист, богослов
Психотренинги часто гораздо опаснее, чем хирургические операции. Тем не менее вполне адекватные люди ходят на них толпами, не задумываясь о последствиях. Это же так удобно – измениться, не делая для этого ничего. Но так не бывает. Подробности...

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Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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            Сергей Худиев

            Берегите мозг от взлома

            Сергей Худиев
            публицист, богослов
            		 24 мая 2019, 09:00

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            В сетях разошелся текст, написанный журналисткой «Новой газеты» Еленой Костюченко, в котором она описывает свой опыт знакомства с психокультом. Она отправилась на тренинги культа из чисто профессионального интереса, готовя материал, и пробыла в культе всего несколько дней – ее вовремя выдернули другие сотрудники. Тем не менее для нее это закончилось тяжелейшей психологической травмой, суицидальными мыслями, госпитализацией в психиатрической лечебнице и долгим периодом восстановления.

            Материал вызвал массу отзывов – одни обвиняли журналистку в художественном вымысле, другие рассуждали в стиле «у порядочного человека не оторвут носа», а уравновешенный, разумный человек не станет жертвой психологической манипуляции. Это естественная защитная реакция на беду ближнего – она пугает, и мне нужно объяснить себе, почему со мной этого не случится. Это, возможно, облегчает чувство тревоги, но от реальной опасности это не ограждает.

            Увы, подобного рода культы существуют, и опыт, пережитый журналисткой, никоим образом не является единичным. Мы должны поблагодарить ее за то, что она набралась решимости рассказать о нем и привлечь внимание к проблеме – но сама проблема была известна и раньше.

            Как было известно и то, что жертвами подобных сообществ, практикующих хорошо разработанные методы разрушения психики, становятся обычные, вполне разумные, социально устроенные люди. У тех, кто уже до этого переживает серьезные трудности в общении с реальностью, обычно просто нет денег на тренинги. Чтобы выкладывать десятки тысяч рублей, нужно иметь не самую плохую работу – или по меньшей мере хорошую кредитную историю. Более того, желательно иметь определенный интерес к саморазвитию и карьерному росту.

            Хотя сам культ в материале не назван по имени, читатели сразу опознали «лайфспринг» – психологический тренинг, который обещает людям саморазвитие и достижение удивительных результатов во всех сферах жизни. Первоначально культ с таким названием возник в США в 1974-м и явился развитием экспериментов на зыбкой границе психологии и оккультизма, попыток раскрыть внутренний потенциал человека путем жесткого давления на его психику.

            Фото: Илья Выдревич/Интерпресс/ТАСС

            Однако сейчас «жесткие тренинги», разработанные в лайфспринг, могут практиковаться группами с самыми разными названиями – одни со скандалом закрываются, другие возникают.

            Конечно, такие сообщества всегда и во всем обвиняют своих жертв. Если «тренинги» закончились госпитализацией в психиатрическую лечебницу или самоубийством, представители культов уверяют, что виной тому проблемы, которые были у человека до этого, или неправильное поведение самой жертвы. Увы, но нередко общественное мнение им подыгрывает, а жертвы не решаются открыто говорить о своей беде из-за того, что психиатрические проблемы воспринимаются как клеймо. Однако культам далеко не всегда удается убедить в этом суд; в США ряду психокультов приходилось выплачивать такие огромные компенсации жертвам (или их родственникам), что в итоге они были вынуждены закрыться.

            Закрылся – после самоубийства двух фотомоделей, Русланы Коршуновой и Анастасии Дроздовой – и московский центр «Роза Мира». Власти провели расследование, но привлечь центр к ответственности в рамках существующего законодательства было невозможно; тем не менее центр разорился. Его руководитель Владислав Новгородцев заявил тогда в интервью «Известиям»: «Мне пришлось закрыть бизнес, поскольку вся клиентура разбежалась. И спрашивается, из-за чего? Из-за того, что мы делали доброе дело, а какие-то супермодели, ведущие болезненный образ жизни, покончили с собой!»

            Нам может показаться странным этот холодный, циничный тон – разве трудно сказать что-то вроде «мы глубоко скорбим о происшедшей трагедии и выражаем наши соболезнования родственникам девушек; вместе с тем мы подчеркиваем, что обучение на наших семинарах не могло быть причиной суицида». Обычно компании, желающие отрицать свою ответственность, что-то такое и говорят. Но один из фирменных знаков «лайфспринга» как психологической технологии – это подчеркнуто грубое, давящее обращение с людьми, резкие обвинения в адрес тех, кто так или иначе пострадал от культа. Это часть метода – так называемого жесткого тренинга. В ходе такого тренинга людей могут осыпать обвинениями, оскорблениями и угрозами, обещать им всякие страшные беды, если они покинут группу или не будут повиноваться руководству, намеренно подрывать их уверенность в себе и самоуважение.

            Людей могут побуждать рассказывать о травматичных, позорных или компрометирующих моментах в их жизни – причем уровень психологического давления создается такой, что люди идут на это, а потом не знают, что делать. Их могут втягивать в подчеркнуто нелепые, унизительные или непристойные действия, изматывать физически и эмоционально, лишать еды и сна. Такие практики вызывают болезненный слом, за которым может последовать чувство эйфории, упоительного единства с группой – которое и описывает в своем свидетельстве Костюченко.

            В чем цель всего этого? Дело в том, что у манипулятивных технологий такого рода есть два набора целей. Одни – декларативные, для тех, кого втягивают в свою орбиту, другие – реальные, которые ставит перед собой руководство. Людям обещают удивительное преображение их жизни, раскрытие способностей, повышение доходов, улучшение отношений с другими людьми – и вообще золотые горы. Как писал в своей статье в Newsweek телережиссер Питер Померанцев: «В России лайфспринг в моде, заполняя постсоветский духовный вакуум, предлагая «меняющий жизнь» и «преображающий» опыт без тех неудобных моральных ограничений, которые предполагает традиционная религия».

            Другие цели не декларируются – они в том, чтобы сломать личность человека и поставить его в зависимость от культа, превратив его в постоянный источник дохода для его руководства, так, что пойманный будет вновь и вновь платить за свое участие в тренингах. Технология манипуляции превращает посетителя тренингов в человека, как пишут в литературе о культе, «неистово лояльного», который настойчиво пристает ко всем – членам семьи, знакомым, сослуживцам, прилагая огромные усилия для того, чтобы втянуть их в культ.

            Из того, что мы знаем о психокультах, стоит сделать ряд серьезных выводов. Поведение жертв со стороны выглядит настолько невероятно глупым, что вам может показаться, что вы – разумный, здоровый человек – никогда не поддадитесь такого рода манипуляции. Вам это только кажется. Человеческий мозг – вполне обычный, как мой или ваш – предмет очень хрупкий, и сломать его легко, особенно тому, кто знает, как.

            Жертвы – это не какие-то особенно глупые люди. Это обычные люди.

            Второе – это то, что технологии манипуляции сознанием (иногда используется термин «промывка мозгов») разрабатываются давно и усердно, их практиковали как тоталитарные режимы в военных и политических целях, так и лидеры культов, в целях личного обогащения и обретения власти. Они могут быть эффективным коммерческим и политическим инструментом. В этом контексте некоторые странные и глупые, на первый взгляд, действия (например, известные скакания с выкрикиванием лозунгов) выглядят чрезвычайно похожими на методы группового воздействия, существующие в психокультах.

            Третье – перед тем, как отправляться на какой-то тренинг, который должен чрезвычайно повысить вашу эффективность, или отправлять на него сотрудников, нужно тщательно навести справки. Конечно, существуют добросовестные психологи, тщательно соблюдающие профессиональную этику, и само слово «тренинг» не должно вызывать у вас ужас, но всегда надо тщательно выяснять, с кем вы имеете дело.

            И, может быть, самое важное – сформировать продуманную систему ценностей и убеждений, мировоззренческих и этических, в рамках которых успех – это нечто важное, но не самое важное, принципы, убеждения и отношения важнее. Держаться за людей, которых вы любите, и которые любят вас – это может быть семья, друзья или церковная община, те, кто вытащит вас, когда «мысленный волк» вцепится вам в ногу.


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