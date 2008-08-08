Коучинг с русским акцентом – беда или недоразумение?

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5 сентября, среда  |  Последнее обновление — 22:40  |  vz.ru
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Новая политика Центробанка скажется на рубле и инфляции

Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Мягкая монетарная политика Банка России, которая вызвала существенное снижение кредитных ставок и едва ли не потребительский бум, может скоро закончиться. ЦБ задумался о том, чтобы снова начать поднимать ключевую ставку ради сохранения низкой инфляции и поддержки слабеющего рубля. Как скоро это произойдет и какие будет иметь последствия? Подробности...
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Донские казаки предъявили претензии властям Украины

Донские и запорожские казаки появились задолго до УкраиныФото: Юрий Сомов/РИА «Новости»
«Если министр иностранных дел безграмотный человек, то я сочувствую внешней политике Украины. Домыслы и сказки Климкина не имеют ничего общего с реальной историей», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы и казачий генерал Виктор Водолацкий. По его мнению, выдвигая претензии на украинское происхождение донского казачества, Киев пилит сук, на котором сам сидит. Подробности...
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Зачем российской армии понадобился конвертоплан

Пока в России выпускают только гражданские конвертопланы-беспилотники, но через 5 лет ожидаются и военныеФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Российский ВПК попытается догнать Америку в одном из слабых своих направлений: анонсировано создание российского конвертоплана – гибрида самолета и вертолета. В США такая техника летает давно, у нас в стране схожие проекты угасли вместе с СССР. Какие возможности способна дать подобная машина российской армии? Подробности...
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Сделка с Путиным по Сирии открывает большие перспективы для Макрона

С момента избрания Макрон вел себя уважительно по отношению к ПутинуФото: Михаил Метцель/ТАСС
«У Макрона складывается механизм ведения дел с Путиным на нормальной дипломатической основе. Если Макрон хочет сравняться с Меркель, то достичь этого можно только в отношениях с Россией», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Наталия Нарочницкая. По ее мнению, Макрон вполне мог бы вскоре заключить с Путиным сделку – например, по Сирии. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Коучинг с русским акцентом – беда или недоразумение?

Андрей Бабицкий, журналист
Каждый из нас имеет опыт участия в массовых акциях, во время которых пропадают сомнения и страх, появляется чеканная ясность в видении способов решения неразрешимых проблем. Я лично вспоминаю митинги в Москве конца 90-х годов. Подробности...

Расизм в России неестественен

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Как-то я неосторожно заметила, что якуты внешне похожи на североамериканских индейцев. Это чистая правда. Реакция на мое сравнение со стороны одного якута была совершенно абсурдной. Подробности...
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Сделаем учебу тяжелой снова – 10 необходимых шагов

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Вся эта американская толерантная ерунда с тригонометрией в комиксах может подготовить разве что креативного инспектора по обустройству многополых туалетов, но никак не нормального инженера или рабочего. Подробности...
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      Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса

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        • Эпизод противостояния России и Запада

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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          Коучинг с русским акцентом – беда или недоразумение?

          Андрей Бабицкий
          журналист
          		 5 сентября 2018, 21:40

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          На самом деле, оснований зубоскалить по поводу банальностей, скармливаемых коучем Тони Робинсоном и ему подобными своей аудитории, не так много. Магия, посредством которой можно спровоцировать значительный энергетический всплеск, работает. И она не просто существует, но еще и высоко результативна.

          Многие из тех, кто побывал на знаменитой проповеди на стадионе в Олимпийском, рассказывали о том, какое волшебное воздействие на них оказал бизнес-гуру. Они ощутили себя полными чудесной энергии, преобразившимися, готовыми к великим поступкам и свершениям.

          На самом деле, всем хорошо известные истины о том, что надо правильно ставить цель и двигаться к ее достижению, не отчаиваться, пытаться добиться желаемого вновь и вновь – здесь не главное. Они есть способ доставки в сознание в виде понятных и хорошо усваиваемых идеологем представления об избранности собранной на стадионе публики, ее прикосновенности к верно вырабатываемым героем, сумевшим постичь неведомое, биоритмам. Это всего лишь неоязыческие практики, которые при наличии веры в их действенность дают человеку возможность испытать грандиозный внутренний подъем, ощущение предельной мобилизованности.

          Вполне образованные и успешные люди – а другие не сумели бы купить билет стоимостью от 50 до 500 тысяч – видят, что магия не просто реальна, она удивительным образом добавляет человеку сил, уверенности в себе, позитивного настроя, кратковременного ощущения всемогущества. То, что за вход требуется заплатить колоссальные деньги, – это лишнее доказательство значительности разворачивающегося магического представления. Здесь есть также момент инициации: стоимость билета – это искупительная жертва, на которую необходимо пойти, чтобы попасть в заветный круг.

          И, как я сказал, банальные формулы успеха не важны – в магии силу дает ритуал, верно подобранный порядок следования этих формул, предметы, выполняющие роль амулетов, и, конечно же, личность учителя, создающего вокруг себя поле высокой энергетической насыщенности.

          Фото: instagram.com/tonyrobbins

          Прохождение ритуала и физическое взаимодействие с коучем освобождает скованные предрассудками плоть, душу и сознание и открывает перед человеком новые перспективы. Все это работает таким же точно образом не только в области тренингов по достижению успехов в той или иной области, но и в различного рода тоталитарных сектах – религиозных или секулярных.

          В основе потрясающей эффективности лежит обычная, не утраченная человеком вера в волшебство, в то, что можно преобразовывать реальность не ежедневным, изматывающим, не всегда приносящим удовольствие трудом, а посредством магического воздействия. Надо лишь войти в нужное состояние – путем ли генерирования так называемого позитива, объявленного ключом к решению всех проблем, или участием в некоем коллективном действии вроде раскачивания, подпрыгивания или чего-то подобного. И ты выходишь на новый космический уровень, с которого, как с высоты птичьего полета, открывается вся система вещей и любой вопрос предстает решаемым.

          Колдуны, маги и экстрасенсы – пройденный этап. Там тоже присутствовала вера в эффективность заговора, черной или белой молитвы, но аудитория в основном пыталась поставить ворожбу затейников типа Кашпировского и Чумака на службу собственному здоровью. К ведьмам же ходили, чтобы избавиться от любовной напасти или, наоборот, наслать ее на кого-нибудь.

          Коучинг же рассчитан на людей, всецело находящихся в плену идеи успеха. Жизнь при таком подходе оценивается не в традиционной системе этических координат «добро – зло», а в парадигме «удача – провал». Человек не имеет права быть лузером, он обязан всегда решать поставленные задачи – в противном случае его обгонят на повороте более успешные, они первыми сумеют добраться до искомого блага. Ему же придется довольствоваться объедками.

          Надо понимать, что техника НЛП достаточно примитивна. Она основана на разогреве толпы. Собравшиеся вместе люди, подключаясь к стихии коллективного умопомрачения, часто испытывают возбуждение и эйфорию. Каждый из нас имеет опыт участия в массовых акциях, во время которых действительно пропадают сомнения и страх, появляется чеканная ясность в видении перспектив и способов решения самых неразрешимых проблем. Я лично вспоминаю митинги в Москве конца 90-х годов прошлого века, собиравшие сотни тысяч людей. Из более свежих примеров – Майдан на Украине.

          Магизм – это вечный спутник человека. Избавиться от него невозможно, поскольку вера в чудо неистребима. В нашем случае хорошо, что его силу москвичи и гости столицы надеются направить на повышение деловой активности и успеха в бизнесе. Это не совсем безобидная вещь, поскольку психика людей, зависимых от манипулятивных психологических методик, лишившись их, перестает «заводиться». Аддиктивность тренингов очевидна, но широкая публика считает их в этом смысле полностью безобидными.

          Я, честно говоря, не думаю, что эта принесенная с Запада мода приживется у нас надолго. Точно так же, как и вера в колоссальные терапевтические свойства психоанализа, коучинг подержится какое-то время и отцветет, уступив место новому увлечению.

          В нашем случае хорошо, что массовое помешательство происходит не в политике, как у соседей, а в области, которая политике глубоко параллельна. Так что не следует особо драматизировать происходящее – хотя любое манипулирование человеческой психикой сомнительно по своей природе, но русский авось, мне кажется, обязательно одолеет английский success.


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