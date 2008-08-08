Коучинг с русским акцентом – беда или недоразумение?

На самом деле, оснований зубоскалить по поводу банальностей, скармливаемых коучем Тони Робинсоном и ему подобными своей аудитории, не так много. Магия, посредством которой можно спровоцировать значительный энергетический всплеск, работает. И она не просто существует, но еще и высоко результативна.

Многие из тех, кто побывал на знаменитой проповеди на стадионе в Олимпийском, рассказывали о том, какое волшебное воздействие на них оказал бизнес-гуру. Они ощутили себя полными чудесной энергии, преобразившимися, готовыми к великим поступкам и свершениям.

На самом деле, всем хорошо известные истины о том, что надо правильно ставить цель и двигаться к ее достижению, не отчаиваться, пытаться добиться желаемого вновь и вновь – здесь не главное. Они есть способ доставки в сознание в виде понятных и хорошо усваиваемых идеологем представления об избранности собранной на стадионе публики, ее прикосновенности к верно вырабатываемым героем, сумевшим постичь неведомое, биоритмам. Это всего лишь неоязыческие практики, которые при наличии веры в их действенность дают человеку возможность испытать грандиозный внутренний подъем, ощущение предельной мобилизованности.

Вполне образованные и успешные люди – а другие не сумели бы купить билет стоимостью от 50 до 500 тысяч – видят, что магия не просто реальна, она удивительным образом добавляет человеку сил, уверенности в себе, позитивного настроя, кратковременного ощущения всемогущества. То, что за вход требуется заплатить колоссальные деньги, – это лишнее доказательство значительности разворачивающегося магического представления. Здесь есть также момент инициации: стоимость билета – это искупительная жертва, на которую необходимо пойти, чтобы попасть в заветный круг.

И, как я сказал, банальные формулы успеха не важны – в магии силу дает ритуал, верно подобранный порядок следования этих формул, предметы, выполняющие роль амулетов, и, конечно же, личность учителя, создающего вокруг себя поле высокой энергетической насыщенности.

Прохождение ритуала и физическое взаимодействие с коучем освобождает скованные предрассудками плоть, душу и сознание и открывает перед человеком новые перспективы. Все это работает таким же точно образом не только в области тренингов по достижению успехов в той или иной области, но и в различного рода тоталитарных сектах – религиозных или секулярных.

В основе потрясающей эффективности лежит обычная, не утраченная человеком вера в волшебство, в то, что можно преобразовывать реальность не ежедневным, изматывающим, не всегда приносящим удовольствие трудом, а посредством магического воздействия. Надо лишь войти в нужное состояние – путем ли генерирования так называемого позитива, объявленного ключом к решению всех проблем, или участием в некоем коллективном действии вроде раскачивания, подпрыгивания или чего-то подобного. И ты выходишь на новый космический уровень, с которого, как с высоты птичьего полета, открывается вся система вещей и любой вопрос предстает решаемым.

Колдуны, маги и экстрасенсы – пройденный этап. Там тоже присутствовала вера в эффективность заговора, черной или белой молитвы, но аудитория в основном пыталась поставить ворожбу затейников типа Кашпировского и Чумака на службу собственному здоровью. К ведьмам же ходили, чтобы избавиться от любовной напасти или, наоборот, наслать ее на кого-нибудь.

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Коучинг же рассчитан на людей, всецело находящихся в плену идеи успеха. Жизнь при таком подходе оценивается не в традиционной системе этических координат «добро – зло», а в парадигме «удача – провал». Человек не имеет права быть лузером, он обязан всегда решать поставленные задачи – в противном случае его обгонят на повороте более успешные, они первыми сумеют добраться до искомого блага. Ему же придется довольствоваться объедками.

Надо понимать, что техника НЛП достаточно примитивна. Она основана на разогреве толпы. Собравшиеся вместе люди, подключаясь к стихии коллективного умопомрачения, часто испытывают возбуждение и эйфорию. Каждый из нас имеет опыт участия в массовых акциях, во время которых действительно пропадают сомнения и страх, появляется чеканная ясность в видении перспектив и способов решения самых неразрешимых проблем. Я лично вспоминаю митинги в Москве конца 90-х годов прошлого века, собиравшие сотни тысяч людей. Из более свежих примеров – Майдан на Украине.

Магизм – это вечный спутник человека. Избавиться от него невозможно, поскольку вера в чудо неистребима. В нашем случае хорошо, что его силу москвичи и гости столицы надеются направить на повышение деловой активности и успеха в бизнесе. Это не совсем безобидная вещь, поскольку психика людей, зависимых от манипулятивных психологических методик, лишившись их, перестает «заводиться». Аддиктивность тренингов очевидна, но широкая публика считает их в этом смысле полностью безобидными.

Я, честно говоря, не думаю, что эта принесенная с Запада мода приживется у нас надолго. Точно так же, как и вера в колоссальные терапевтические свойства психоанализа, коучинг подержится какое-то время и отцветет, уступив место новому увлечению.

В нашем случае хорошо, что массовое помешательство происходит не в политике, как у соседей, а в области, которая политике глубоко параллельна. Так что не следует особо драматизировать происходящее – хотя любое манипулирование человеческой психикой сомнительно по своей природе, но русский авось, мне кажется, обязательно одолеет английский success.