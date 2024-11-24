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Медведев заявил о сохранении соцобязательств в бюджете России
Медведев подтвердил выполнение соцобязательств, несмотря на рост военных расходов
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что российский бюджет сохраняет все социальные обязательства, несмотря на увеличенные военные расходы, и остается ориентированным на достижение целей развития страны.
По словам Медведева, государственный бюджет предусмотрел выполнение всех социальных обязательств, несмотря на увеличение военных расходов. Он остается ориентированным на цели развития страны, передает РИА «Новости».
Медведев подчеркнул, что социальные обязательства, существовавшие до начала специальной военной операции, продолжают выполняться. «Государственный бюджет – и в этом социальная цель государства – он все-таки остается ориентированным на достижение целей развития нашей страны», – заявил он.
Ранее Медведев заявил, что Россия самостоятельно производит большинство вооружений в условиях противостояния с НАТО.