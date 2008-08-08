На организатора семинара лайф-коуча Тони Роббинса в Москве подали в суд

Посетительница выступления лайф-коуча Тони Роббинса по имени Анджелика подала к организовавшему мероприятие университету «Синергия» иск на 200 тыс. рублей, заявив, что этот «лохотрон» вызвал у нее депрессию.

Девушка сообщила телеканалу «360», что в ходе судебного разбирательства хочет вернуть потраченные на билет 55 тыс. рублей и получить компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей.

Напомним, семинар Тони Роббинса проходил в «Олимпийском» в Москве 1 сентября. При этом он начался с опозданием в четыре часа. Чтобы попасть в зал, люди, купившие билеты, стоимость которых начиналась с 20 тыс. рублей, стояли в гигантских очередях. Это стало первой причиной, по которой Анджелика подала иск.

«Организация указанного мероприятия дала сбой в самом начале в виде трех огромных очередей, а именно: одна – на регистрацию, вторая – за синхронными переводчиками, третья – на вход в зал», – сообщил девушка.

Она также сообщила, что в выданном ей переводчике села батарейка, и ей пришлось отдать еще 600 рублей за новые.

«Однако пройдя через всю эту ужасную организацию, я поняла, что, по сути, сам Тони Роббинс является обычным раскрученным мошенником, так как все, что он мог дать, – это одну фразу: «Мне нужна ваша энергия». Роббинс повторял одни и те же фразы, которые, по сути, и так являются общедоступными прописными истинами и тем более не его личными цитатами», – заявила Анджелика.

По ее словам, знаменитый лайф-коуч оказался «обычным фитнес-инструктором, который прыгал по сцене и заставлял всех участников хлопать в ладоши четыре часа подряд».

Таким образом, главной претензией девушки стало то, что посетители семинара «не получили знаний и не зарядились энергией». В иске Анджелика написала, что организатор должен был сразу сказать, что «данное мероприятие носит исключительно характер «клоунады» и никакой образовательной риторики не будет». В итоге девушка рассказала, что у нее появились депрессия и чувство подавленности.

Истица направила заявление в Савеловский суд Москвы 5 сентября. Она также призвала всех «обращаться в инстанции и возвращать свои средства за этот концерт».

Семинар Тони Роббинса вызвал целый резонанс в начале сентября. Незнакомец с голливудской улыбкой на билбордах по всей в Москве обескуражил многих людей. Другие знали, кто он такой, и шли на его выступление безо всяких сомнений. Семинар посетило более 20 тыс. человек, цена за билет достигала 500 тыс. рублей.