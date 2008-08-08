Тони Роббинс. Ну кто-нибудь из маститых религиоведов уже проанализирует его, в конце-то концов? Это же какой роскошный материал для исследования.

Массовый культ поклонников бога по имени «Успешный Успех», и Тони Роббинс – пророк его. Иконы гуру весь последний месяц – на каждом втором билборде столицы.

«Ты идёшь на Тони?» – эти слова льются отовсюду, как заветный позывной, и если ты отвечаешь отрицательно, ты рискуешь быть списанным в категорию лошков. А если ты ещё и осмелишься спросить, ху из Тони, – ты лошок в квадрате. Неуспешный лошок.

Менеджеры бизнес-школы, которая привозила в Россию Роббинса, накануне обрывали мой мобильный с иеговистской страстью: «Елена!! Уникальные скидки для Вас! А если приведёте друга, 40 грехов простятся, скидки станут ещё уникальнее!».

«Олимпийский» в минувшую субботу – очевидное капище. Ритуальные пляски приверженцев Успешного культа. В буквальном смысле пляски – ведь Роббинс пропагандирует привлечение необходимой «ресурсной» энергии и вхождение в правильное #состояние через работу с телом. Он грамотно, очень профессионально дирижирует многотысячным залом, набитым людьми, заплатившими несколько десятков тысяч рублей за несколько часов энергичных плясок. Ну и за пищу для чувства собственной важности – оно обычно весьма прожорливо.

Зато – «я был на Тони Роббинсе», фух. Селфи в Инстаграме на фоне сцены с маленькой фигуркой гуру. Селфи стоимостью от 30 до 500 тысяч рублей (цены на билеты на Роббинс-шоу).

И теперь я читаю в Инстаграме немного смущённые отчёты тех, кто «был на Тони» (надо же доказать самим себе, что бабки не были слиты на туфту).

«Колоссальная мотивация!», «Энергетическое состояние!», «Атмосфера ого-го», ну и т.п. От этих отчётов почему-то становится так же неловко, как от концерта престарелой рок-звезды, который в юности (и твоей, и его) жёг напалмом, а теперь жуёт попсу за обе щёки. Но ты пришёл по старой памяти и делаешь вид, что всё нормально.

Тони Роббинс – это те самые красные трусы, которые забрасываются на люстру со словами «Я так хочу, чтобы деньги не кончались!». Очевидный новый кристально секулярный культ эффективного времяпроживания, с массой сопутствующих атрибутов и культовых практик. Не самый зловредный культ, кстати. Когда-нибудь он дождётся своего исследователя.