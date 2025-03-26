Эксперт назвала мощный драйвер решения проблемы рождаемости в России

Эксперт Ручьева: Жилье будет строиться с учетом концепции «семейноцентричности»

Tекст: Андрей Резчиков

«Все меры, которые принимаются правительством по поддержке семей с детьми, имеют большое значение, это движение вперед. Да, есть свои нюансы, например, для семей в мегаполисах. Мы же знаем стоимость квадратного метра жилья в городах-миллионниках. При этом наши демографы отмечают, что наибольший потенциал роста многодетности заложен в развитии системы индивидуального жилищного строительства рядом с мегаполисами, но не внутри них», – считает Ольга Ручьева, сооснователь хаба семейных проектов и программ «Семья 3.0».

«Уверена, что нас ждет трансформация подхода к жилищному строительству и трансформация девелоперского продукта с учетом концепции «семейноцентричности», в особенности в сегментах «эконом» и «стандарт». Также нас ждет появление новых финансовых инструментов для молодых семей, – продолжила эксперт. – Это станет мощным драйвером решения проблемы рождаемости».

Собеседница напомнила, что материнский капитал оказывает положительное воздействие на рынок недвижимости: «Начинается большая работа в направлении жилищной политики, генпланов и создания территорий комфортного проживания для многодетных семей». Однако для повышения рождаемости, по ее словам, важны не только экономические и жилищные факторы, но и социально-культурные.

«Трансформация установок в обществе – это решение не одного дня, а десятилетий. Но в любом случае эта работа даст свои плоды. Помощь родителям, просвещение на базе наших духовно-нравственных ценностей – это тренд, который учтен в самых разных федеральных программах».

Спикер также подчеркивает, что впервые за новейшую историю «мы начали смотреть на позитивный образ многодетной и многопоколенной семьи».

В среду в ходе отчета в Госдуме премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что с начала реализации программы материнский капитал в 2007 году было выдано около 14,5 млн сертификатов. Об этом было заявлено в ходе отчета премьера в Госдуме. «Продлили программу маткапитала до 2030 года включительно», – напомнил Мишустин.

Премьер отметил, что шестой год подряд маткапитал назначается уже сразу при рождении первенца, с 2022 года правительство вернулось к его индексации по фактической инфляции. С каждым годом становится больше возможностей применения маткапитала. Мишустин напомнил, что 2024 был объявлен Годом семьи, в течение года правительство усилило помощь родителям, которые воспитывают детей.

Как сообщает ТАСС, правительство расширяет социальные гарантии для родителей. «На предыдущем отчете говорил, что максимальный размер выплаты по беременности и родам достиг 565 тыс. рублей. Сейчас он приблизился к 800 тыс. А пособие по уходу за ребенком теперь сохраняется даже при досрочном возвращении к трудовой деятельности, раньше, чем малышу исполнится полтора года», – подчеркнул премьер-министр.

Мишустин добавил, что с июня 2026 года работающие родители с двумя детьми и более, чей доход ниже, чем полтора региональных прожиточных минимума, смогут оформлять ежегодную выплату в размере больше половины от уплаченного ими НДФЛ.

Ранее на материнский капитал имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года маткапитал выдается при рождении первого ребенка.