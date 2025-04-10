В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.0 комментариев
Стартовал Форум семейных династий России
Президентская академия (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте, РАНХиГС) с 9 по 11 проводит Форум семейных династий России, сообщили в образовательном учреждении.
Проект объединяет представителей разных поколений, для которых семья является источником силы и символом служения Родине, сообщается на сайте РАНХиГС.
Цель форума – популяризация традиционных семейных ценностей, мотивация изучения истории семьи, содействие патриотическому воспитанию молодежи и укрепление межпоколенческих связей.
В работе форума приняли участие студенты, преподаватели, представители известных трудовых и военных династий, в том числе потомки военачальников Великой Отечественной войны. Среди почетных гостей и спикеров – депутат Госдумы Екатерина Харченко, дочь легендарного маршала Наталия Конева и телеведущая Полина Цветкова.
Особое внимание на форуме уделяется участникам федеральной программы «Время героев». Среди почетных гостей – Герой России Степан Белов, награжденный орденом Мужества и медалью Суворова.
Центральным событием форума стала панельная дискуссия «Семейные трудовые и героические династии: вчера и сегодня». Участники обсудили вопросы, связанные с укреплением института семьи, преемственностью поколений и ролью семейных ценностей в патриотическом воспитании.
«Победа в Великой Отечественной войне завоевывалась ради наших детей и семей. Сегодня мы видим продолжение этого ратного подвига. Это и есть отстаивание наших традиционных ценностей, прописанных в сердце каждого россиянина; того, что влияет на наше мировоззрение, что определяет уникальность нашей многонациональной страны. Наша главная ценность – крепкая, дружная семья, где рождаются патриотизм и созидательный труд на благо нашей великой страны», – сказал проректор Президентской академии Алексей Спирин.