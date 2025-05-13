Украинские военные совершили восемь атак по горловскому направлению ДНР

Tекст: Денис Тельманов

Восемь обстрелов территории Донецкой Народной Республики украинскими войсками были зафиксированы за минувшие сутки, передает РИА «Новости». Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

По уточненным данным, все восемь вооруженных атак были произведены по горловскому направлению. В ходе обстрелов украинские военные использовали 30 различных боеприпасов.

Власти ДНР подчеркнули, что информации о погибших или пострадавших среди гражданских лиц не поступало. Для сравнения, за предыдущие сутки отмечалось 24 обстрела со стороны украинских формирований.

Как писала газета ВЗГЛЯД, семь населенных пунктов на левом берегу Днепра подверглись артиллерийским ударам за последние сутки. Общее число обстрелов достигло 41.

В Горловке в результате обстрела вооруженными силами Украины разрушен многоквартирный дом на улице Космонавта Комарова.

Во время майских праздников украинские войска ежедневно наносили удары по российским территориям, применяя дроны-камикадзе и дальнобойные ракеты.