Tекст: Ольга Иванова

Об интенсивных атаках ВСУ на приграничные российские регионы сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС. По его словам, несмотря на объявленный Россией четырехдневный режим прекращения огня и календарные праздники, украинская сторона продолжала вести массированные обстрелы по Белгородской и Курской областям практически всеми видами вооружений.

Мирошник отметил, что наибольший урон наносился гражданской инфраструктуре. «Ни праздничные даты, ни объявленный Россией четырехдневный режим прекращения огня не изменили подходов Киева к обстрелам. По интенсивности обстрелов гражданских объектов проявились отдельные эпицентры – это Белгородская и Курская области. Приграничные территории этих регионов подвергались массированным обстрелам с применением практически всего арсенала вооружений – от минометов до дальнобойных ракет», – заявил дипломат.

Он также подчеркнул, что ежедневно фиксировались сотни прилетов, а чаще всего удары наносились по мирному населению с помощью дронов-камикадзе. По словам Мирошника, десятки людей пострадали и погибли в результате атак, под удары попали санитарные автомобили, гражданский транспорт, жилые дома и объекты инфраструктуры. Мирошник добавил, что заявления о миролюбии со стороны Киева не подтверждаются действиями на линии соприкосновения.

Напомним, что Владимир Зеленский отклонил предложение о перемирии и сообщил, что гостям на параде в Москве не будут предоставляться гарантии безопасности. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев тогда отмечал, что Зеленский понимает: в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая.