Основной риск переговоров – психологическая неустойчивость Зеленского

Зеленский решил обострить ситуацию и заявил, что будет лично ждать Путина на переговорах в Стамбуле в четверг. Несмотря на давно известные юридические препоны, созданные для таких персональных переговоров украинской стороной.

Идея понятна. Логика последующих событий в таком случае тоже.

Выглядит как попытка взять на слабо. И относиться к ней нужно так же. В зависимости от наличия стратегических и тактических козырей. Можно поехать. А можно послать представителя. Еще раз обозначая отношение к Зеленскому. Все, конечно, решит Путин. Он опытный переговорщик.

Наскоро подготовленные переговоры чреваты случайными и даже нелепыми ошибками и могут обрушить все планы. Со стороны рисков сейчас видится больше, чем возможностей. Основной риск – в психологической неустойчивости Зеленского. Он вполне может опять «выйти за рамки». Как в Овальном кабинете. Сознательно провоцируя срыв договоренностей или просто по причине недалекого ума. Инцидент и провал станут сильным негативным фактором для процесса урегулирования.

Содержательные переговоры всегда полезнее вести не лидерам стран. Им лучше фиксировать результаты. Иметь пространство для маневра. Впрочем, и в участии лидеров на стартовом этапе тоже можно найти плюсы. Они дают сильный импульс процессу и не позволяют другим переговорщикам выглядеть архитекторами сделки.

Какое решение будет принято Путиным, узнаем совсем скоро. Длительность пауз и скорости ответов в такой ситуации тоже имеют значение как элементы игры.

Интересно, что и Трамп будет недалеко – в Саудовской Аравии. В случае чего – может и подключиться. Но это только предположение.

Понаблюдаем.

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