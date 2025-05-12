Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?8 комментариев
Курс доллара опустился ниже 80 рублей
Курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с апреля
В результате торгов курс доллара кратковременно снижался до уровня ниже 80 рублей, что стало минимальным значением с апреля.
Согласно данным торгов расчетный курс доллара, используемый как ориентир на внебиржевом рынке, впервые с 21 апреля опускался ниже 80 рублей. К 18:04 по московскому времени курс доллара снижался на 1,15 рубля по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув 80,18 рубля, а ранее в течение торгов доходил до 79,999 рубля, передает РИА «Новости».
В апреле в Минэкономразвития России сообщили, что к декабрю 2025 года курс доллара может составить 98,7 рубля, что совпадет с прежними прогнозами ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, реальный эффективный курс рубля по отношению к валютам основных торговых партнеров России в марте 2025 года показал рост на 7,1% по сравнению с февралем, 63% россиян предпочитают хранить сбережения в рублях, а 40% – в долларах, при этом интерес к юаню и евро продолжает расти.