Рубль признан оптимальной валютой для сбережений россиян

Национальная валюта получила 63% голосов респондентов против 40% у доллара

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, согласно данным опроса Webbankir, большинство российских граждан, а именно 63%, выбрали рубль как оптимальную валюту для хранения сбережений. Американский доллар занял второе место с 40,3% голосов, а китайский юань – третье с 24%. Евро был выбран 20,8% респондентов, а другие иностранные валюты привлекли лишь 2% опрошенных.



Специалисты Webbankir объясняют доверие россиян к рублю его устойчивостью и логичностью хранения средств в валюте повседневных расходов. Однако анализ показывает, что отношение к рублю изменилось по сравнению с декабрем 2022 года, когда его поддерживало 82,9% респондентов, а доллар получал лишь 21,2% голосов.

Опрос был проведен в марте 2025 года среди 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 55 лет из разных регионов России. Эти результаты показывают изменения в предпочтениях россиян касательно валюты, в которой они предпочитают держать свои сбережения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, расчетный курс доллара на Украине опустился ниже 83 рублей, достигнув минимального уровня с августа прошлого года, как показывали данные торгов.

Стоимость золота на нью-йоркской бирже Comex выросла на 1,01%, достигнув 3 тыс. 145,81 доллара за унцию, став новым рекордом на фоне снижения доходности десятилетних казначейских облигаций США.

На мировом рынке золото ставит новые исторические рекорды в долларах, в то время как в России его цена падает: золото подешевело с 9 тыс. до менее 8 тыс. рублей за грамм.

