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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина снова пытается соскочить

    Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Долгое государство» стало мировой тенденцией

    Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учетом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.

    4 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Кто победит в «войне» Америки и Европы

    С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.

    2 комментария
    14 апреля 2025, 20:59 • Новости дня

    ЦБ заявил о росте эффективного рубля почти на 20 %

    ЦБ заявил о росте эффективного рубля почти на 20 %
    @ Zamir Usmanov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Реальный эффективный курс рубля по отношению к валютам основных торговых партнеров России в марте 2025 года показал рост на 7,1% по сравнению с февралем, что следует из данных Банка России.

    Реальный эффективный курс рубля, учитывающий инфляцию и курсы валют ключевых торговых партнеров России, в марте 2025 года вырос на 7,1% относительно предыдущего месяца. В годовом выражении за период с января по март рост составил 19,2%, передает ТАСС.

    Курс рубля к доллару в марте увеличился на 8,1%, а с начала года этот показатель достиг 20,4%. В отношении евро рост в марте составил 4,8%, а с начала года – 18,2%.

    Эффективность курса рубля определяется с учетом долевого участия стран-партнеров во внешнеторговом обороте России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, курс рубля может установить новые рекорды.

    14 апреля 2025, 11:47 • Новости дня
    Зеленский отказался от переговоров с Россией

    Зеленский отказался от переговоров с Россией из-за недоверия к Москве

    Зеленский отказался от переговоров с Россией
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил о недоверии к Москве и отказе от переговоров с Россией, обвинив американскую администрацию в декларации «пророссийских нарративов».

    Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность переговоров с Россией, заявив, что Киев не может доверять Москве. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

    По его словам, недоверие к России является основной причиной отказа от переговоров.

    Кроме того, украинский лидер выразил сомнения в нейтральной позиции США в конфликте. Он считает, что при администрации Дональда Трампа в США преобладают пророссийские нарративы, что, по его мнению, неправильно.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое достижение договоренностей с Россией и на Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что администрация Трампа осознает ненависть Владимира Зеленского к русским.

    В МИД России заявили, что Россия готова обсуждать с Киевом серьезные предложения, способствующие достижению всеобъемлющего мира.

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    14 апреля 2025, 13:18 • Новости дня
    Рар: Мерц зовет Украину в наступление на Крым

    Политолог Рар: Мерц готовится к эскалации конфликта на Украине

    Рар: Мерц зовет Украину в наступление на Крым
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц хочет поделить ответственность за военную помощь Украине среди ведущих стран Евросоюза. Также он рассчитывает, что США выйдут из украинского урегулирования, и инициатива окажется в руках Лондона, Парижа и Берлина, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в ФРГ подтвердили намерение предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

    «Мерц подтвердил намерение предоставить Украине ракеты Taurus, но умолчал, что боеприпасы нуждаются в наводчиках-специалистах из бундесвера. А участие немецких военных в СВО может означать прямое вступление Германии в боевые действия против России», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «При этом Мерц, в отличие от Шольца, хочет взять на себя военное лидерство в Европе в противостоянии с Россией. Такие настроения в целом популярны в блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС)», – указал собеседник.

    «Кроме того, будущий канцлер критикует ВСУ за оборонительный характер действий, напрямую призывая к прорыву в сторону Крыма. По его словам, украинским военным надо вести наступательные бои, чтобы разрушить российскую военную логистику на полуострове. Мерц уверен в успехе Украины при наращивании европейской военной помощи», – продолжил он.

    «Также Мерц считает мирные переговоры президентов Дональда Трампа и Владимира Путина бессмысленными, потому что Москва их якобы не хочет. Это говорит о том, что Берлин не согласится со сдачей украинских территорий. Я думаю, у будущего немецкого канцлера создалось превратное впечатление о военной силе России», – заметил аналитик.

    «При этом Мерц не хочет, чтобы Германия в одиночестве стала мишенью российских военных. Он понимает, что немецкое общество не поддержит эту идею. Поэтому, по его замыслу, ответственность за поддержку Украины должны разделить ведущие страны Евросоюза», – объяснил эксперт.

    «Украинский кризис подошел к решающей фазе. В итоге будет мирное соглашение или Трамп выйдет из игры. Тогда инициативы НАТО по поддержке Киева скоординированно возьмут на себя Лондон, Париж и Берлин, бросая новое оружие на фронт. Это приведет к эскалации, а Европа окажется глубже втянута в конфликт. На это, по-видимому, и рассчитывает Мерц», – резюмировал Рар.

    Ранее будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью немецкому телеканалу ARD подтвердил желание отправить Киеву ракеты большой дальности Taurus при условии, что поставки будут скоординированы с европейскими союзниками, сообщает Deutsche Welle. Мерц напомнил, что Британия, Франция и США уже поставляли Украине ракеты. При этом уходящий канцлер Германии Олаф Шольц отказался от этой идеи из-за риска эскалации конфликта.

    Заявления Мерца прозвучали после того, как ХДС/ХСС заключили коалиционное договор с Социал-демократической партией для формирования нового правительства. Постпред Украины при ООН Андрей Мельник раскритиковал соглашение, выразив сомнения в приверженности нового правительства поддержке Киева.

    Со своей стороны глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что члены ЕС намерены обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине, подчеркнув важность скоординированных усилий в этом вопросе и указав на необходимость «давления на Россию».

    Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений Киеву осложняют урегулирование и вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины рассматриваются российскими военными как законные цели для атаки. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Франция наводит украинские удары по России.

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    14 апреля 2025, 13:56 • Видео
    Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

    В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

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    14 апреля 2025, 09:30 • Новости дня
    ФБР заподозрило 17-летнего Кацапа в подготовке покушения на Трампа

    NBC: 17-летний Кацап из Висконсина убил родителей и планировал покушение на Трампа

    ФБР заподозрило 17-летнего Кацапа в подготовке покушения на Трампа
    @ ABC 7 Chicago/YouTube

    Tекст: Мария Иванова

    Семнадцатилетний подросток из Висконсина обвинен в убийстве своих родителей и планировании покушения на президента Дональда Трампа, а также в попытке использования оружия массового уничтожения с помощью дрона.

    Как передает NBC News, 17-летнего Никиту Кацапа (Nikita Casap) из Висконсина обвиняют в убийстве его матери и отчима, а также в планировании покушения на президента Трампа. В прошлом месяце Кацап был арестован за убийство 35-летней Татьяны Кацап и 51-летнего Дональда Мейера, после чего он проживал с их телами около двух недель.

    ФБР обнаружило улики, указывающие на то, что Кацап также готовился убить президента. В числе обвинений – заговор, попытка убийства президента и попытка применения оружия массового поражения. В ходе обыска был найден так называемый манифест, в котором призывалось к убийству президента для разжигания расовой войны и хаоса в стране.

    Кацап, согласно данным ФБР, обсуждал свои планы в соцсетях, таких как TikTok и Telegram, и идентифицировал себя как последователь «Ордена Девяти Углов» – неонацистской организации, продвигающей насильственные методы свержения правительств.

    Следствие считает, что он частично оплатил покупку дрона с механизмом сброса для нанесения ущерба, например, путем сброса взрывчатки, «коктейля Молотова» или сильнодействующего яда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал президента США Дональда Трампа покарать «истинных заказчиков покушения» на американского президента. Подозреваемый в покушении на президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут пытался приобрести ракетную установку у предполагаемого украинского посредника.

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    13 апреля 2025, 22:48 • Новости дня
    В торговом центре в Москве упал лифт

    Tекст: Денис Тельманов

    Лифт в столичном торговом центре рухнул с минус первого на минус второй этаж, в результате чего пострадала женщина, находившаяся внутри кабинета лифта.

    Как передает РИА «Новости», в торговом центре на Каховской улице в Москве произошел инцидент с лифтом. Лифт упал с минус первого этажа на минус второй, и в результате этого происшествия пострадала женщина.

    Эта женщина находилась в лифтовой кабине в момент падения. После инцидента ее доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Подробности ее состояния не разглашаются.

    По данным прокуратуры, установление всех обстоятельств происшествия и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре. Ведомство предпринимает все необходимые меры для выяснения причин инцидента и привлечения к ответственности виновных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате падения лифта с уровня второго этажа в переходе возле МЦД на востоке Москвы две женщины получили травмы. В жилом доме на улице Есенина в Петербурге упал лифт, в котором находился 12-летний мальчик; ребенок не пострадал.

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    14 апреля 2025, 14:39 • Новости дня
    Минобороны: Ударом двумя «Искандерами» по Сумам уничтожено более 60 военных ВСУ
    Минобороны: Ударом двумя «Искандерами» по Сумам уничтожено более 60 военных ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Российские войска нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания украинских командиров в Сумах, что привело к гибели более 60 военнослужащих ВСУ, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по зданию в Сумах, где проходило совещание командного состава оперативно-тактической группы ВСУ «Северск». Ракетный удар привел к уничтожению более 60 украинских военнослужащих, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В ходе операции российские силы столкнулись с активным противодействием средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, поставленных Украине иностранными государствами. Тем не менее задача была выполнена успешно, что стало серьезным ударом по военной инфраструктуре противника.

    В результате ракетного удара по городу Сумы был ликвидирован бывший заместитель командира артиллерийской бригады ВСУ Юрий Юла.

    В воскресенье, 13 апреля, в Сумах прогремели два взрыва. Также сообщалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета. Мэр города Конотоп Артем Семенихин сообщил, что военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение, когда по этому месту был нанесен ракетный удар.

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    13 апреля 2025, 22:27 • Новости дня
    Мэр Конотопа объяснил сбор бригады ВСУ в месте ракетного удара в Сумах

    Мэр Конотопа: В месте удара в Сумах были сборы 117-й бригады теробороны ВСУ

    Мэр Конотопа объяснил сбор бригады ВСУ в месте ракетного удара в Сумах
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение по случаю годовщины своего создания, сообщил мэр города Конотоп Артем Семенихин. По этому месту был нанесен ракетный удар.

    На месте удара в Сумах проводились сборы 117-й бригады теробороны ВСУ, которая 13 апреля отмечала седьмую годовщину своего создания, сообщил мэр украинского города Конотоп Артем Семенихин, передает Strana.ua.

    Ранее в воскресенье депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что ракетный удар пришелся по скоплению военных, собравшихся на торжественное построение. Она напомнила, что это не первый случай, когда военные ВСУ погибают на аналогичных мероприятиях.

    Глава Сумской области, генерал-лейтенант ВСУ Владимир Артюх бежал с места удара по построению в Сумах, пишут «Аргументы и Факты» со ссылкой на слова мэра Конотопа. После обстрела Семинихин призвал Артюха извиниться, уволить главу местной СБУ и уйти в отставку.

    В воскресенье, 13 апреля в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва, сообщили РИА «Новости». В украинских СМИ сообщалось о значительных разрушениях и жертвах. Указывалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета.

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    14 апреля 2025, 08:59 • Новости дня
    Мерц назвал условие поставок ракет Taurus Киеву

    Фридрих Мерц заявил о возможности поставки ракет Taurus Украине при согласовании с ЕС

    Мерц назвал условие поставок ракет Taurus Киеву
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц заявил, что Германия может поставить Киеву крылатые ракеты Taurus, если это будет согласовано с партнерами в Евросоюзе.

    Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц, который, как ожидается, возглавит правительство Германии в мае, допустил возможность поставки крылатых ракет Taurus Киеву. Мерц подчеркнул, что это решение будет принято только при условии согласования с партнерами в Евросоюзе, передает ТАСС. Он заверил, что Германия не станет вступать в конфликт, но намерена поддержать Украину вооружением.

    Мерц в интервью каналу ARD подтвердил свою позицию о необходимости поставки ракет Украине, отметив, что уже есть прецеденты поставок крылатых ракет европейскими странами, такими как Британия и Франция, а также США. По его словам, Германия должна следовать этому примеру после достижения согласия с европейскими партнерами.

    Политик также акцентировал внимание на оборонительном характере действий украинской армии, подчеркнув, что они должны иметь возможность защищаться и наносить удары по путям снабжения российских сил. В этом контексте он упомянул Керченский мост как один из стратегических объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Фридрих Мерц призвал согласовывать с Россией отправку военных Германии на Украину, если этот вопрос когда-либо станет актуальным. Сообщалось, что Мерц заявил, что вопроса отправки войск на Украину нет в повестке дня. Он также счел недопустимыми переговоры по Украине без участия Европы.

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    14 апреля 2025, 11:12 • Новости дня
    Оппозиция победила на местных выборах в Финляндии

    Оппозиционные социал-демократы победили на местных выборах в Финляндии

    Оппозиция победила на местных выборах в Финляндии
    @ RONI REKOMAA/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    На муниципальных и окружных выборах в Финляндии социал-демократы получили 23% голосов, что на 5,3 процентных пункта больше ожидаемого результата.

    Оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП) Финляндии одержала победу на муниципальных и окружных выборах, получив 23% голосов, что на 5,3 процентных пункта больше, чем ожидалось. Национальная коалиция, возглавляемая премьер-министром Петтери Орпо, заняла второе место с 21,9% голосов, передает Bloomberg.

    Подобные результаты после обработки порядка 95% бюллетеней отражают мнение избирателей, которые недовольны правительством, лоббирующим интересы бизнеса.

    Оппозиционная Центристская партия получила 16,4% голосов, став третьей в рейтинге, партия «Истинные финны», являющаяся младшим партнером в правящей коалиции, потеряла 6,8 процентных пункта и получила 7,6% голосов по сравнению с итогами выборов 2021 года.

    Избиратели выбирали представителей в более чем 300 муниципальных советов и 21 окружной совет, ответственных за управление медицинскими, социальными и экстренными службами в регионах Финляндии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в странах Европы давно растет симпатия к оппозиционным политикам, даже если их преследуют, отменяют и заключают в тюрьму. В центре Варшавы прошел многотысячный марш, организованный оппозиционной партией «Право и справедливость», приуроченный к 1000-летию Польского королевства и имеющий политический характер. Он также носит политический характер в преддверии президентских выборов, первый тур которых состоится 18 мая.

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    14 апреля 2025, 16:36 • Новости дня
    Лавров заявил о «сходке» военачальников ВСУ и НАТО на объекте в Сумах
    Лавров заявил о «сходке» военачальников ВСУ и НАТО на объекте в Сумах
    @ PAVEL BEDNYAKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия выявила, что на объекте в Сумах, пораженном ударом, прошла встреча украинских и западных военачальников, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Россия обладает доказательствами того, что на объекте в Сумах, который был поражен российским ударом, проходила встреча украинских военачальников и их западных коллег, заявил Лавров в интервью газете «Коммерсант».

    По его словам, на этом объекте находились военнослужащие стран НАТО, которые, возможно, выступали в роли наемников.

    Лавров подчеркнул, что военнослужащие НАТО участвовали в управлении действиями, что подтверждает их активную роль в конфликте на Украине. Он также сослался на публикацию The New York Times, в которой говорится, что американцы с самого начала играли решающую роль в атаках на Россию. По словам Лаврова, без их участия многие дальнобойные ракеты не были бы запущены.

    Напомним, 13 апреля в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва, которые привели к значительным разрушениям и жертвам.

    Сообщалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета. Позднее мэр города Конотопа Артем Семенихин заявил, что военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение по случаю годовщины создания подразделения, по которому был нанесен ракетный удар.

    Бывший заместитель командира артиллерийской бригады ВСУ Юрий Юла был ликвидирован в результате этого ракетного удара, сообщила Бердичевская районная военная администрация Житомирской области.

    Позже в Минобороны России сообщили, что был нанесен удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания украинских командиров в Сумах, погибли более 60 военнослужащих ВСУ.

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    14 апреля 2025, 00:19 • Новости дня
    Россия начала разработку систем подавления связи Starlink

    The National Interest: Россия начала разработку систем подавления связи Starlink

    Россия начала разработку систем подавления связи Starlink
    @ Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, среди них системы «Калинка» и «Тобол», предназначенные для нарушения спутниковой связи и навигации.

    Как сообщает The National Interest, российские войска в последние несколько лет сосредоточены на создании и усовершенствовании методов, способных выводить из строя спутниковую систему Starlink. Эта система, по данным издания,предоставляет тактические преимущества пользователям. В частности, разработаны системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Калинка» и «Тобол», которые нацелены на подрыв спутниковой связи и навигации.

    Система «Тобол» изначально была создана в качестве стационарной платформы РЭБ для защиты российских спутников от помех. Однако позже она была адаптирована для наступательных действий, направленных на подавление сигналов GPS и Starlink. «Тобол» может глушить сигналы как по нисходящей, так и по восходящей линии связи, и его дальность действия позволяет создавать электромагнитный щит, защищающий российские силы от спутникового наведения.

    «Тобол» может использоваться для нарушения синхронизации между спутниками Starlink и наземными терминалами, находящимися у ВСУ.

    Система «Калинка» способна не только обнаруживать и прерывать сигналы со спутников, но и нарушать военные коммуникации ВСУ и работу беспилотников. Также она может помешать функционированию системы Starshield, разработанной SpaceX для вооруженных сил США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система оптического подавления беспилотников с использованием лазерного излучателя «Слепыш» проходит полигонные испытания в России. Французская компания Eutelsat не сможет конкурировать со Starlink в обеспечении связи на Украине, но планирует создать европейскую альтернативу.

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    14 апреля 2025, 13:12 • Новости дня
    Бывший замкомбрига ВСУ полковник Юла уничтожен в Сумах ракетным ударом

    Бывший замкомандира артиллерийской бригады ВСУ ликвидирован при ударе в Сумах

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший заместитель командира артиллерийской бригады ВСУ Юрий Юла ликвидирован в результате ракетного удара по городу Сумы, сообщила Бердичевская районная военная администрация Житомирской области.

    Бердичевская районная военная администрация Житомирской области сообщила о гибели бывшего заместителя командира артиллерийской бригады ВСУ полковника Юрия Юлы. Он был ликвидирован в результате ракетного удара по городу Сумы.

    «13 апреля в результате ракетного удара по городу Сумы получил несовместимые с жизнью ранения бывший заместитель комбрига 26-й артиллерийской бригады полковник Юрий Юла», – сказано в сообщении в аккаунте администрации в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

    В воскресенье, 13 апреля, в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва, сообщало РИА «Новости». В украинских СМИ сообщалось о значительных разрушениях и жертвах. Указывалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета.

    Позднее мэр города Конотоп Артем Семенихин заявил, что военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение по случаю годовщины создания подразделения. По этому месту был нанесен ракетный удар.


    Коментарии (5)
    14 апреля 2025, 18:10 • Новости дня
    Путин: Саркофаг на затонувшем танкере не должен мешать откачке топлива

    Путин: Саркофаг на затонувшем танкере не должен мешать откачке топлива в Черном море

    Путин: Саркофаг на затонувшем танкере не должен мешать откачке топлива
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил организовать установку саркофага на затонувший танкер у Новороссийска так, чтобы не возникло сложностей с откачкой нефтепродуктов и утилизацией корпуса.

    «Один танкер, он демонтирован полностью, второй лежит, насколько я понимаю, на глубине 20 метров, и предполагается саркофаг на него сверху, так сказать, наложить. Но исхожу из того, что все эти работы со вторым танкером, они будут выстроены таким образом, чтобы потом не создавать дополнительных сложностей по откачке нефтепродуктов и по утилизации того, что останется на дне. То есть и сам саркофаг, и все, что делается вокруг этого танкера, должны быть частью будущей работы по откачке нефтепродуктов и полной утилизации самого корпуса танкера», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Напомним, в понедельник Кремль сообщил, что Путин проводит совещание с членами правительства, на котором рассматриваются вопросы ликвидации последствий крушения танкеров, ситуация с паводками и развитие лесной промышленности.

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    14 апреля 2025, 18:17 • Новости дня
    Путин объявил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий

    Путин заявил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий в регионах России

    Путин объявил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин объявил о запуске трех новых деревообрабатывающих предприятий, которые начнут работу в Калужской, Ленинградской и Московской областях.

    Путин в рамках совещания с членами правительства объявил о начале работы трех новых деревообрабатывающих предприятий. Эти мощности будут запущены в Калужской, Ленинградской и Московской областях, говорится в Telegram-канале Кремля.

    «Лесная промышленность России имеет хорошие перспективы, большие резервы – хочу это особо подчеркнуть – и потенциал для уверенного роста. На долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины, и мы обязательно будем развивать всю технологическую цепочку эффективного использования наших лесных богатств», – отметил российский лидер.

    Глава государства подчеркнул, что в Калужской области будет налажено производство древесно-стружечных плит и ламинированных древесно-стружечных плит. В Ленинградской области модернизировали производство декоративного бумажно-слоистого пластика. В Московской области откроется производственный цех по выпуску упаковки для жидких пищевых продуктов.

    Напомним, в понедельник Кремль сообщил, что Путин проводит совещание с членами правительства, на котором рассматриваются вопросы ликвидации последствий крушения танкеров, ситуация с паводками и развитие лесной промышленности.

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    14 апреля 2025, 08:08 • Новости дня
    ФСБ задержала агента военной разведки Украины за подготовку терактов в России

    ФСБ задержала агента военной разведки Украины, доставившего мощные СВУ через Европу в Россию

    ФСБ задержала агента военной разведки Украины за подготовку терактов в России
    @ Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    ФСБ задержала гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который доставил в Россию мощные взрывные устройства в тайнике автомобиля, действуя по заданию украинской военной разведки.

    ФСБ задержала гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, прибывшего в Россию с целью организации диверсионно-террористических актов, передает ТАСС. Пруняну, 2001 года рождения, действовал по поручению Главного управления разведки Минобороны Украины.

    В ведомстве сообщили: «Пресечена противоправная деятельность гражданина Республики Молдова, прибывшего для организации диверсионно-террористических актов».

    По данным ФСБ, Пруняну был завербован украинской разведкой в декабре 2023 года и получил псевдоним Макс для подготовки терактов в России. В Кишиневе ему передали деньги на покупку автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, в котором был оборудован тайник с тремя взрывными устройствами на основе пластичной взрывчатки С-4. Каждое устройство весило 1,6 кг.

    Пруняну прибыл в Россию, следуя по маршруту через Молдову, Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. Он намеревался заложить взрывчатку в Волгограде и Саратове, но был задержан сотрудниками безопасности, передает ФСБ. В тайнике также находились предохранительно-исполнительные механизмы, детонаторы и ключи замыкания электронной цепи.

    Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело против Пруняну по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ или устройств. Согласно информации ведомства, Пруняну ранее участвовал в боевых действиях против российских сил в составе ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у гаражей на востоке Москвы, рядом с Измайловским кремлем, обнаружили тайник с взрывчаткой, предназначенной для теракта в столице.

    Ранее в Московском регионе сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов, задержав гражданина России, который планировал подрывы в синагоге и московском метро.

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    14 апреля 2025, 13:51 • Новости дня
    Репатриант из России Сазонов победил на выборах мэра Хельсинки

    Yle: Сазонов станет мэром Хельсинки после победы Коалиционной партии

    Репатриант из России Сазонов победил на выборах мэра Хельсинки
    @ Daniel Sazonov

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На муниципальных выборах в Хельсинки Коалиционная партия одержала победу, набрав на две тысяч голосов больше, чем СДП, и теперь мэром столицы станет Даниэль Сазонов, родившийся в Финляндии в семье репатриантов из России.

    Коалиционная партия выиграла муниципальные выборы в Хельсинки с небольшим перевесом над Социал-демократической партией (СДП). Обе партии получили по 21 месту в городском совете, однако Коалиционная партия набрала больше голосов, что обеспечило ей победу. После подсчета 99,3% голосов, перевес составил более двух тысяч голосов, сообщает Yle.

    Кандидат в мэры от Коалиционной партии Даниэль Сазонов отметил важность каждого контактного мероприятия и агитационного материала, которые способствовали достижению такой победы. «Каждая листовка стоила того, чтобы ее раздать, каждую беседу следовало провести, чтобы рассказать о линии и видении Коалиционной партии относительно будущего Хельсинки», – заявил Сазонов.

    Сазонов, чья семья репатриировалась в Финляндию в 90-х годах, родился в этой стране и получил финское гражданство в девятилетнем возрасте, отказавшись от российского гражданства вместе с матерью. Теперь он станет новым мэром Хельсинки, представляя победившую партию.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна должна «морально подготовиться» к возобновлению политических отношений с Россией, учитывая соседские отношения и 1350 км общей границы.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что для восстановления связей между Финляндией и Россией необходимы конкретные шаги, такие как открытие границы и отказ от антироссийских нарративов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Финляндия намекает на восстановление отношений с Россией.

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