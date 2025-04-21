Стало известно о прогнозе курса доллара на конец 2025 года

Минэкономразвития РФ спрогнозировало курс доллара на уровне 98,7 руб к концу 2025 года

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, представитель Минэкономразвития заявил, что прогноз по курсу доллара на конец 2025 года не изменился по сравнению с оценками, озвученными в сентябре 2024 года. Прогнозное значение составляет 98,7 рубля за доллар.



«Прогнозные ожидания по курсу доллара на конец 2025 года совпадают с прогнозами сентября 2024 года – 98,7 руб. за доллар», – приводит слова представителя министерства ТАСС. Другие детали или параметры прогноза в сообщении не уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, реальный эффективный курс рубля по отношению к валютам основных торговых партнеров России в марте 2025 года показал рост на 7,1% по сравнению с февралем, 63% россиян предпочитают хранить сбережения в рублях, а 40% – в долларах, при этом интерес к юаню и евро продолжает расти, а курс биткойна на платформе Binance снизился на 10% и впервые с ноября 2024 года опустился ниже отметки в 75 тыс. долларов, достигнув минимума в 74,889 тыс. долларов.

