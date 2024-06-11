В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.0 комментариев
Главком ВМФ Моисеев: «Калибры» подтвердили эффективность в ходе СВО
Ударное оружие на российских кораблях проекта 21631 «Калибр-НК» подтвердило свою эффективность, заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев.
«Калибр-НК» подтвердил свою эффективность в ходе специальной военной операции, сказал Моисеев, передает ТАСС.
Он добавил, что носитель «Калибров» малый ракетный корабль «Ставрополь» войдет в состав Балтийского флота.
«Калибр» – российские крылатые ракеты, разработанные и производимые екатеринбургским конструкторским бюро «Новатор» (в составе концерна ВКО «Алмаз-Антей»). В ВС России применяются ракеты двух модификаций: «Калибр-НК» (корабельного базирования) и «Калибр-ПЛ» (устанавливаемые на подводные лодки).