Главком ВМФ Моисеев: «Калибры» подтвердили эффективность в ходе СВО

США сняли запрет на поставки оружия «Азову»

Tекст: Денис Тельманов

«Украинская 12-я бригада специального назначения «Азов» прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную Госдепартаментом», – приводит заявление американского внешнеполитического ведомства газета The Washington Post, на которую ссылается ТАСС.

Закон запрещает оказание американской военной помощи зарубежным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека.

В Госдепартаменте заявили, что не нашли «никаких свидетельств» таких нарушений со стороны «Азова».

Ранее Боевики «Азова», приговоренные к тюремным срокам от 25 лет до пожизненного заключения в ДНР, рассказали, как их накачивали нацистской идеологией.

Бывшие бойцы «Азова», среди которых есть и те, кто лично убивал мирных жителей, рассказали о том, что лекции, запрещенная литература, пропаганда были частью подготовки к карательным акциям.

В частности, в батальон постоянно приезжали так называемые лекторы, раздавали запрещенные в России книги, например, «Черное солнце», рассказывали о так называемых героях, которые воевали в рядах СС.

Один из осужденных рассказал, что командир заставил его убить мирного жителя, а сам он этого делать не хотел.