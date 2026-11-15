WP: Пентагон поручил возбудить дело об утечке данных против главного стратега

WP: Пентагон поручил завести дело об утечке против генерала Сильвии

Tекст: Катерина Туманова

«Администрация Трампа, значительно активизировав кампанию по борьбе с утечками информации, дала указание американским военным изучить возможность возбуждения уголовного дела против высокопоставленного генерала, которого политическое руководство Пентагона обвинило в передаче конфиденциальной информации журналистам», – пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Дело передано исполняющему обязанности министра армии США Адаму Телле для принятия соответствующих мер.

Обвинения со стороны команды главы Пентагона Пита Хегсета также были направлены в Министерство юстиции, что ставит Сильвию под двойной юридический удар. До своего увольнения в октябре он занимал должность главы управления планирования и политики в Комитете начальников штабов.

По словам представителя Пентагона Шона Парнелла, преследование военного стало частью масштабной кампании по борьбе с утечками информации в ведомстве.

«Мы обещали найти вас, и мы не шутили», – подчеркнул Парнелл.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Пит Хегсет отстранил от должности главного стратега Комитета начальников штабов генерала Бретта Сильвию. Axios сообщил, что бывшему стратегу Пентагона грозит трибунал за передачу данных об Украине.

Бывший американский подрядчик признал вину в передаче секретных данных Эфиопии.

