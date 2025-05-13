Косачев заявил о перспективах переговоров РФ и Украины в Стамбуле

Стало известно о возможности продвижения переговоров при отказе Киева от ультиматумов

Tекст: Денис Тельманов

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле могут стать более продуктивными, если киевские власти перестанут выдвигать ультиматумы, передает ТАСС. Об этом заявил в интервью газете «Известия» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, опыт предыдущих стамбульских переговоров показал, что при поиске точек соприкосновения удавалось достичь взаимопонимания по ряду позиций и даже парафировать документ, однако процесс был прерван украинской стороной.

Косачев подчеркнул: «Был опыт первого Стамбула, и эти переговоры до какого-то момента продвигались вперед. Известно, что по большему количеству позиций удалось достичь взаимопонимания и документ был парафирован главой украинской делегации, прежде чем его одернули. <…> Но если украинская делегация появится на этих переговорах с мандатом на то, чтобы отказаться от каких-то ультиматумов и искать точки соприкосновения, я уверен, что мы могли бы продвинуться вперед еще дальше, чем это было сделано в марте 2022 года».

Сенатор отметил, что новый раунд переговоров возможен в условиях «Стамбула 2.0», учитывая изменения на линии соприкосновения и текущее положение Украины после остановки переговорного процесса. Он также считает, что смысл подобных переговоров сохраняется.

Ранее президент России Владимир Путин предложил киевским властям возобновить прямой диалог без предварительных условий. Начать переговоры предложено 15 мая в Стамбуле. Путин напомнил, что Россия неоднократно объявляла перемирия, которые стабильно нарушались украинской стороной, включая недавнее трехдневное перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая. Трамп также допустил свое личное участие в вероятных переговорах в Стамбуле. Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор и обсудили вопросы, связанные с организацией переговоров по урегулированию ситуации на Украине.